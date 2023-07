Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 : Toulon (Les Boucaniers) Toulon - Une bouteille à la mer Le club de hockey de l'aire Toulonaise a besoin du soutien de tous pour sa survie. Médai Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo HCAT - gb le 25/07/2023 à 18:00 Tweeter "Communiqué facebook du HCAT"



L’Appel du HCAT : « Soutenez les Boucaniers plus que Jamais »

Les Boucaniers : Club de hockey sur glace phare de notre département du var, c’est un club d’excellence qui est le fer de lance de la promotion du sport collectif le plus rapide au monde et ce depuis 1985. 38 années qui ont vu tant d’enfants découvrir un sport qui a fait d’eux des hommes et des femmes, intégrés dans notre société, forts de valeurs acquises au quotidien sur la glace. Des enfants qui ont aussi eu l’opportunité de gravir les échelons et jouer au plus haut niveau au sein du championnat national de 2ème division, ils sont des « Boucaniers au cœur ».

Ces mêmes joueurs qui ont su transmettre leur passion et voient aujourd’hui leurs propres enfants prendre la relève. « Transmettre », c’est bien là notre mission. « Boucaniers un jour, Boucaniers toujours », ce club, notre club, votre club est une institution qui a su prendre sa place à l’ombre de sports majeurs, et c’est bien dans une patinoire surchauffée accueillant jusqu’à 1000 supporters que nos Boucaniers évoluent à domicile. L’ambiance la plus chaude du championnat, fierté de tout le peuple Boucaniers.

Chaque joueur, chaque dirigeant, chaque responsable ou entraineur fait vivre cette fierté, et tous sont conscients du rôle majeur de nos supporters. De façon plus large, chaque jour nous devons porter haut les couleurs « jaune et bleu » pour toutes ces personnes qui sont des « Boucaniers de cœur ». Le Hockey Club de l’Aire Toulonnaise a traversé tant d’épreuves, a dû faire face à tant de difficultés, financières, structurelles, que même sans patinoire pendant 5 ans, le club a continué de vivre, de s’adapter, d’assurer la continuité de la pratique pour tous et toutes, de nos plus petits dès 4 ans à nos plus anciens qui, à 75 ans, jouent encore.

La situation du club appelle donc à l’unité, à la concorde entre tous et toutes. Fort de nos 270 licenciés, nous sommes confrontés au match le plus important de notre histoire, et nous avons besoin de tout le soutien possible pour que le hockey sur glace perdure. Oui au-delà des Boucaniers, c’est bien la pratique de notre sport olympique qui est en jeu au sein de notre cité, de notre métropole mais aussi de notre département.

La situation économique actuelle dans notre pays, les enjeux financiers des entités institutionnelles, la contraction du secteur privé quant au partenariat sportif sont des paramètres majeurs qui impactent massivement l’avenir à très court terme de notre club.

Alors Comment aider les Boucaniers ? Vous êtes un partenaire/sponsor privé potentiel :

Accompagnez nous dans notre quotidien et associez votre marque à une institution sportive pour œuvrer à la continuité de notre action. Nous sommes à votre disposition pour vous exposez les avantages du partenariat et les retombées attendues grâce à l’exposition de notre club (Presse-Télé-Web- Réseaux Sociaux-Flotte de Véhicules du club-Supports au sein de la Patinoire Toulon la Garde-Textiles du Club). Vous êtes un particulier/supporter des Boucaniers :

Nous avons lancé une pétition de soutien en ligne sur change.org https://chng.it/jfWp8txBHT Signez-la et parlez-en autour de vous, chacun, chacune doit être un vecteur de communication et de promotion de cette action. Parallèlement, nous mettons en place une cagnotte en ligne sur le site helloasso.com https://www.helloasso.com/.../hockey-club.../formulaires/1

Alors : Vous aimez les Boucaniers ? Vous voulez apporter votre pierre à l’édifice ? Vous voulez que le drapeau jaune et bleu flotte toujours, pour que vos Boucaniers défendent nos couleurs chaque jour, chaque weekend et fassent perdurer cette tradition de notre patinoire de la Garde telle une citadelle imprenable et bouillonnante ? Donnez, partagez notre initiative, parlez-en, faites-la vivre pour que le plus grand nombre de personnes répondent à l’appel. Il n’est pas trop tard pour que le hockey sur glace continue, pour que les Boucaniers s’équipent et montent sur la glace, agissant et se développant en tant qu’humains, individuellement et collectivement.

La pratique sportive est essentielle, faire de chacun, chacune de meilleurs hommes et femmes, c’est notre rôle, c’est notre devoir et c’est notre engagement vis-à-vis de la communauté et de la société. Sans vous, sans votre soutien, tout s’arrête. Avec vous, avec votre énergie, votre soutien, un nouvel espoir se dessine.





