Extinction ne fait pas parti du vocabulaire des Boucaniers de l’Aire Toulonnaise. Près de Toulon dans le Var, à La Garde plus exactement sur une initiative d’une famille de forains, une patinoire fut construite et quelques temps plus tard naquit un club de hockey. Un club qui allait vivre au gré de fortes turbulences durant toute son existence mais qui a inscrit le hockey varois dans la fabuleuse histoire du hockey français.



Fort d’une existence de plus de quarante ans et malgré de nombreuses péripéties dont la dernière aurait pu lui être fatal le club de Toulon est encore là et plus que jamais.

En effet en 2016, victimes d’un arrêté de mise en péril de leur tanière donc fermeture des lieux, les Boucaniers ne baissent pas pour autant le pavillon. Ils tentent leur survie en exil chez leurs voisins marseillais puis s’organisent pour assurer la survie du club.



Crdit Photo HCAT Patinoire de La Garde en cours de dconstruction Exil forcé ou disparition. Le choix a été vite fait, Joueurs et dirigeants avec le soutien de leurs partenaires se battent pour cette survie engagée en montrant qu’ils sont toujours là pour défendre leurs couleurs. Tous ensemble œuvrent afin que les Boucaniers retrouvent un lieu digne pour leur développement différentes actions sont menées. Des entrainements sur glace sont délocalisés à Marseille puis mise en place d’une section de roller hockey sur métropole pour compenser la glace. Aussi vient le soutien de Luc Tardif Président de la FFHG qui auprès des autorités institutionnelles œuvrera dans le montage et le suivi du dossier de subventions pour la reconstruction de la patinoire et le maintien de la pratique des sports de glace dans le Var.



Les dossiers bouclés et validés, les Boucaniers ne peuvent que se réjouir de pouvoir retrouver ce lieu où ils pourront de nouveau évoluer à l’horizon 2019. Les travaux vont bon train mais de nouveaux nuages apparaissent et le temps ne joue pas en leur faveur. Des grains de sable se glissent dans les affaires. Entre les appels d’offres et le retard dans les travaux dû à la Covid 19, les Toulonnais ne retrouveront pas leur antre dans les délais prévu septembre 2019 mais plutôt mai 2021.



Contraints et forcés à un exil d’une saison supplémentaire les Boucaniers ne se découragent pas, ils continuent de s’activer à la délocalisation pour mieux revenir. Certes c’est un effort supplémentaire à fournir mais le staff du HCAT œuvre pour la pérennité du club. Pendant ces quatre années, il n’a eu de cesse de faire en sorte que le club vive et il tient à être encore présent sur tous les fronts afin de faire voir que les Boucaniers sont encore là.

Pendant les quatre années d’exil, le hockey mineur de U7 à U17 malgré des effectifs revus à la baisse faute de combattants a toutefois participé aux différents championnats organisés par la ligue RAPCA. Quant à l’Equipe 1, cette dernière aurait pu rendre les armes. Bien au contraire et avec une sacrée dose de motivation les Boucaniers ont participé chaque saison au championnat de Division 3. Leurs performances n’ont pas été des moindres et n’ont pas manqué de s’illustrer avec plusieurs participations aux play offs mais aussi à un carré final.

Des performances honorables pour un club qui a du mal à vivre mais les grains de sable, les tempêtes ne les ont pas arrêtés pour autant tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir.



Crdit Photo HCAT Patinoire de La Garde reconstruite En juin dernier Anthony Chamard Président du HCAT et Josef Drzik Manager Général (reconduit dans ses fonctions) se sont rendu sur le chantier de la patinoire afin de constater la poursuite des travaux et faire un état des lieux qui leur a redonné un peu le sourire, un suivi qui les rassure.

Une cinquième saison en exil sur Marseille, ne décourage pas nos Boucaniers. Alors le staff continue son œuvre de pérennisation. Sur le plan sportif, pas de grand bouleversement, pas de gros recrutement pour l’instant, juste un bon équilibre et un gros dévouement afin de sauver un club très affaibli et en plus en redressement judiciaire car privé trop longtemps de revenus faute à la crise mais un club encore debout. Les entrainements ont repris mi aout pour le mineur principalement mais sur roller faute de glace puis des actions de promotion seront menées ces prochains jours lors des différents forums des associations organisés dans l’agglomération toulonnaise. Concernant le sportif du côté de l’équipe 1, pas de grands changements. Une équipe dont les fondations sont bien ancrées. Des départs, des reconversions, des retours mais surtout une équipe bien soudée avec la même volonté celle d’exister.



La motivation des Boucaniers est au beau fixe et nous leur souhaitons bon vent pour la poursuite de leur aventure. Toutefois vous pouvez les soutenir en faisant un don



Pour tous renseignements ou suivre leurs aventures.

Site officiel des Boucaniers -

Face book officiel des Boucaniers -



Le staff est heureux de vous présenter l'effectif de son équipe fanion.

L’équipe Première version 2020-2021

Coachs

SVK-FRA - Josef Drzik (Entraineur-Joueur)

Assisté de Mathieu Carrier- Nadon & Mirek Drachovsky



Gardiens

# 34 FRA - Jason Gibson (Prolongation)

# 29 FRA - Cyprien Bautru (Prolongation)



Défenseurs

# 05 FRA - Thomas Lebailly (Prolongation)

# 04 SVK-FRA - Jozef Drzik (Prolongation)

# 15 FRA - Alexandre Boulard (Prolongation)

# 91 FRA - Alexandre Ruster (Prolongation)

# 12 FRA - Baptiste Schmittlin (Prolongation)

# 36 FRA - Antoine Rayapin (Prolongation)

# 08 FRA - Emilien Verdier (Prolongation)

# 03 FRA - Vivien Huerta



Attaquants

# 21 FRA - Maxence Derupaz (Prolongation)

# 82 FRA - Zachary Maric (Prolongation)

# 77 FRA - Steven Brodeur (Prolongation)

# 09 FRA-RUS - Miroslav Krivochtchekov (Retour)

# 72 FRA - Vivien Capocci (Prolongation)

# 91 FRA - Alexandre Ruster (Prolongation)

# 18 FRA - Hervé Harivel (Arrivée)

# 19 FRA - Emmanuel Anaïs (Prolongation)

# 62 FRA - Thomas Merbah (Prolongation)

# 67 CZE - Roman Novotný (Prolongation)

# 22 FRA - Rémi Landau (Prolongation) Capitaine

# 26 FRA - Thibault Geffroy (Arrivée)

# 33 FRA - Vincent Derupaz





Départs

# 14 FRA - Nicolas Casini (Attaquant)

# 90 USA - Buck Fullerton (Attaquant)

# 21 FRA - Julien Rives (Attaquant)

