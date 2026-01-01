Les Bélougas plient les Phénix et filent en quarts

Les bélougas recevaient à la patinoire Jacques Raynaud les phénix de Reims dans le match 3 du premier tour des play-offs. Les Rémois avaient remporté la première rencontre 2-1 chez eux, à la patinoire Albert 1er. Alors que les Phénix dominaient lors du premier match, les Toulousains ont pris l’avantage en premier ce samedi 7 mars, et ont remporté la rencontre 4-1. Ce troisième match doit départager l'équipe qui affrontera les Hogly de La-Roche-sur-Yon, premiers de leur poule sur la saison régulière.

1er période:

Dans la continuité de la veille, la rencontre démarre sur le même rythme, et les joueurs de Claude Deveze ouvrent une nouvelle fois le score.

Décisive sur 8 de ses 12 derniers matchs, la fratrie Audisio a encore frappé ce week-end. Après que le grand frère Valentin ait marqué la veille, c’est le petit frère Lucas qui permet aux rouges et noirs de mener 1-0 à la mi-période.

Cinq minutes plus tard, encore lui: AUDISIO Valentin trouve BLAZER Clément, démarqué dans le slot pour planter le 2-0 face à un MONGELLAZ Tristan qui s’efforce de tenir son équipe à bout de bras. Les phénix peinent à réagir et à s’installer en zone offensive, ils s’inclinent 0-2 à la fin de la première période.

2e période:

Les phénix subissent et deviennent spectateurs d’un match où leurs adversaires ne manquent pas de réussite : BYE Pierre X2, SULLIVAN Shane et GALVEZ Hugo permettent aux Toulousains de prendre le large et de dicter la rencontre sur le score de 6-0.

À 35:14, le gardien toulousain, BRAWLEY Brendahn prend 5min + 20 pour coup de bouclier. Il est donc exclu et une pénalité de 5 minutes incompressible est infligée aux Toulousains.

Les Rémois, jusque-là peu présents offensivement, saisissent l’opportunité de renverser la rencontre avec un premier but en déviation de MARTIAL Brendan sur un NARBONNE Aubin à froid. Une minute plus tard, les phénix frappent de nouveau avec COULOMBE Guillaume. Les joueurs de BOCK Ivan accusent désormais un retard de 4 buts, mais les phénix le savent bien, en play-offs les matchs se jouent jusqu’au coup de sifflet final. Le tiers se conclut sur le score de 6-2 en faveur de Toulouse.

3e période:



27 secondes après la reprise, au retour de l'égalité numérique, le match reprend son cours avec un but sur face-off de SULLIVAN Shane.

Malgré une meilleure synergie, les Toulousains subissent le jeu physique des joueurs de BOCK Ivan, et tombent dans le piège. Les phénix bénéficient d’un premier power-play à 46:08 et frôlent la catastrophe à cause de Sullivan Shane qui déjoue leur défense ainsi que leur gardien,

Les Rémois finissent par s’incliner 8 - 3 à la patinoire Jacques Raynaud. Après avoir contrôlé de bout en bout leur première rencontre, ils n’ont pas su réitérer la formule gagnante dans une patinoire à l’ambiance pesante pour ses visiteurs. La fin de saison s’achève pour les Phénix en s’inscrivant à la 5e place du classement de la poule A. Connaisseurs des play-offs, les phénix maintiennent une stabilité depuis quelques années puisqu’ils occupent le haut milieu de tableau, naviguant entre la 3e et 6e place de leur poule.

Les Toulousains reçoivent donc les Hogly de la Roche-sur-Yon ce dimanche 15 mars. Premier de leur poule, les Hogly ont gagné 2 fois (6-5 / 4-3) les phénix durant la saison régulière et sortent du premier tour des playoffs en arrachant deux victoires aux scorpions de Mulhouse (6-1 / 6-3).

Pour les ¼ de finale, la formule reste la même que pour les ⅛. Le vainqueur doit gagner deux fois son rival.

mais qui manque la cage vide. Lorsque les Toulousains tuent la pénalité, une deuxième pénalité est sifflée à leur encontre. Cette fois-ci, SULLIVAN Shane plante en infériorité sur une mauvaise relance de LOUBIER Maxime, le gardien Rémois entré en jeu à la 30e minute. La pénalité prend finalement fin sur un but de VITALI Gianni. Le score est de 8-3, les Rémois obtiennent 2 power-plays supplémentaires, mais n’en tirent pas parti, résignés à vivre leur dernier match de la saison.