Dos au mur après la première manche remportée par Reims, les Bélougas n’avaient plus le droit à l’erreur devant leur public de la patinoire Jacques-Raynaud. Les hommes de Claude Devèze ont répondu présent avec une entame de match très agressive, imposant un pressing constant aux Champenois.

Deux buts inscrits en seulement onze secondes ont rapidement placé Toulouse dans les meilleures dispositions. Malgré une réaction rémoise en supériorité numérique, les Bélougas sont restés solides défensivement avant de creuser progressivement l’écart grâce à leur efficacité offensive. Au terme d’une rencontre maîtrisée, Toulouse s’impose logiquement 4-1 et renvoie les deux équipes à un troisième match décisif.



Photographe © Romain Puech



Premier tiers : une entame fulgurante



Les Toulousains démarrent la rencontre pied au plancher, mettant immédiatement la pression sur la défense rémoise. Après plusieurs séquences offensives, Pierre Byé trouve l’ouverture à la 10e minute en concluant une belle remontée de palet (1-0, 9’32).

À peine le temps pour Reims de se remettre que Toulouse frappe de nouveau. Onze secondes plus tard, Valentin Audisio profite du pressing local pour doubler la mise (2-0, 9’43).

Les Phénix ne tardent toutefois pas à réagir. Profitant d’une supériorité numérique, Thybaud Rouillard réduit l’écart et relance les siens (2-1, 12’10). La fin de période est plus disputée et marquée par quelques pénalités, mais Toulouse conserve son avantage à la première pause.



Deuxième tiers : Toulouse reste solide



Au retour des vestiaires, les Rémois montrent un visage plus entreprenant et cherchent à revenir au score. Mais la défense toulousaine tient bon et Brendahn Brawley se montre impérial dans sa cage, multipliant les arrêts importants.

Alors que Reims pousse, Toulouse frappe à nouveau. Bien servi, Shane Sullivan réalise un geste plein de sang-froid face au gardien champenois pour redonner deux buts d’avance aux Bélougas (3-1, 27’52).

La suite du tiers voit les deux équipes se livrer une bataille plus tactique. Les Phénix tentent d’imposer le rythme, mais les locaux gèrent intelligemment leur avantage jusqu’à la deuxième sirène.



Troisième tiers : gestion maîtrisée



Dans la dernière période, Reims tente de revenir dans la partie mais se heurte à une formation toulousaine disciplinée et bien organisée. Les Bélougas procèdent par contres et restent dangereux offensivement.

La délivrance intervient à cinq minutes de la fin. Sur une action collective bien construite, Clément Blaser conclut une passe précise de Damien Bourguignon pour inscrire le quatrième but (4-1, 55’08).

Malgré une dernière pénalité toulousaine en fin de match, les Rémois ne parviennent pas à relancer le suspense et Toulouse contrôle la fin de rencontre.



Photographe © Romain Puech



Conclusion



Grâce à cette victoire convaincante (4-1), les Bélougas de Toulouse-Blagnac reviennent à hauteur de Reims dans cette série des huitièmes de finale de Division 2. Les deux formations devront désormais se départager lors d’un troisième et dernier match décisif pour décrocher leur billet pour les quarts de finale.



Photographe © Romain Puech



Analyse



La victoire toulousaine repose avant tout sur une entame de match parfaitement maîtrisée. Les deux buts inscrits coup sur coup ont immédiatement placé les Bélougas dans une position favorable. La solidité défensive et la performance du gardien Brendahn Brawley ont ensuite permis de contenir les temps forts rémois.

Offensivement, Toulouse a su faire preuve d’efficacité, notamment grâce à Sullivan et Blaser qui ont su concrétiser les occasions au moment opportun.

Reims, malgré une bonne réaction et plusieurs séquences offensives intéressantes, a manqué de réalisme pour revenir dans la rencontre. Les Champenois devront se montrer plus efficaces devant la cage lors de la manche décisive.

Une chose est sûre : après cette victoire toulousaine, le match 3 s’annonce intense et indécis, avec une place en quart de finale en jeu.



