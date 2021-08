Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey dans le Monde TQO : J-1 avant le round final ! La France est 60 minutes ou plus d’une éventuelle place dans la plus belle des compétitions ! Face au pays hôte, la finale tant attendue n'aura rien d'une partie de plaisir ! Arena Riga, Riga, Hockey Hebdo Alexandre Juillet le 28/08/2021 à 14:17 Tweeter Après les quatre premières rencontres dans ce Tournoi de Qualification Olympique, la Lettonie et la France comptent 6 points et deux victoires au compteur. La rencontre de dimanche 16h heure française (17h heure de Riga) désignera l’équipe qui aura la chance d’aller défendre les couleurs de son pays aux prochains Jeux Olympiques de Pékin 2022 ! L'enjeu est de taille à bien des niveaux pour la formation bleue, en mission ce dimanche ! Alexandre Juillet Les Bleus en mission ce dimanche !



"Leeeeetttt's get ready to rumbblllllllle !"



Nous y sommes ! Les deux formations favorites de ce groupe s’affrontent demain après-midi pour une place aux JO !



Dans le coin gauche, la Lettonie : Deux victoires, 15 buts marqués et 0 but encaissé.

La formation locale fait figure d’épouvantail depuis son entrée en compétition. Une impression de puissance se dégage de chacune de leurs sorties et la troupe de Vitolins endosse pour l’instant, sans trembler, le costume de favori qui leur avait été prêté avant la compétition. L’enjeu est de taille pour les Bleus de Philippe Bozon. Créer l’exploit face à des Baltes très prolifiques offensivement, solides et dotés d’une belle expérience du très haut-niveau dans leurs bases-arrières, et qui pourront également compter sur un Ivars Punnenovs en feu, lui qui n’a à ce jour toujours pas concédé le moindre but dans la compétition. Alexandre Juillet La Lettonie impressionne depuis son entame de Tournoi !

Dans le coin droit, l’Equipe de France, qui se retrouve exactement là où elle le souhaitait après deux sorties réussies face à la Hongrie (5-3), puis face à l’Italie (2-0) et qui disputera ce dimanche, l’un des matchs les plus importants de ces dernières années, avec un seul objectif en tête, retrouver les Olympiades.

Au cœur du système imaginé par Bozon et ses adjoints, des lignes d’attaques relativement homogènes et menaçantes pour créer un maximum de danger à n’importe quel instant du match.

L’interrogation restera de connaître la capacité de l’assise défensive française à résister aux nombreuses vagues lettones et à leur tempo endiablé de bout en bout.

Dans les buts, Philippe Bozon devrait rapidement décider qui il devra aligner pour ce duel ô combien décisif. Un véritable casse-tête pour le stratège français. Auteur d’un blanchissage et d’une solide partie face à l’Italie, notamment dans les temps faibles, Henri-Corentin Buysse semblait tenir la corde. Mais l’expérience et le métier d’un Florian Hardy, que l’on sait capable de très grandes parties pourrait redistribuer les cartes. Alexandre Juillet Le groupe France poursuit son rêve Olympique !



Une chose est certaine, il faudra un match plein pour renverser l’ogre letton. Les dernières confrontations directes tournent à l’avantage des hommes de Vitolins, mais ces duels ont bien souvent été très disputés !



Vaillants et combattifs à l’image de leur victoire renversante face à la Hongrie lors de leur entrée dans la compétition, nos Bleus auront à cœur de tenter de réaliser un exploit devant une foule qui se déplacera en nombre pour supporter la formation grenat ce dimanche soir à Riga.



Do or die !

La donne est finalement simple pour les joueurs de l’hexagone... Impossible n’est pas français !

ALLEZ LES BLEUS !!! Alexandre Juillet L'ambiance promet d'être chaude en tribune ce dimanche !



© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article spartiates très puissants a écrit le 28/08/2021 à 16:27 De retour de vacances (ce jour) en Savoie et haute Savoie (et oui..) dans un petit coin de paradis dont je tairais le nom , trop de touristes un peu partout avec les inconvénients qui vont avec, pour la mentalité sur place sans commentaires.

