L’œil du Kraken est mort



Ce n’est pas souvent que mérite d’être abordée la mort d’un homme d’affaire mais pour Seattle, c’est le cas. David Bonderman, propriétaire de l'équipe de hockey Seattle Kraken, est décédé à l'âge de 82 ans. Sa mort a été annoncée entre autres par l'équipe des Seattle Kraken et sa famille. La cause de sa mort n'a pas été divulguée.

A la tête du club de l’extrême Ouest américain, se trouvait donc un avocat et investisseur de grande envergure.

En plus de ses invesstissements dans des plateformes numériques, il a co-fondé, en 2018 l'équipe que l’on connait aujourd’hui et a été un acteur clé dans l'obtention de la franchise de la NHL pour Seattle. Bonderman a également co-animé la construction du Climate Pledge Arena, le domicile des Kraken.

C’est notamment à lui que l’on doit la conception assez écologique du lieu. En effet, l'arène est alimentée exclusivement par des énergies renouvelables, a mis en place des installations de recyclage et de compostage des déchets, collecte l’eau de pluie pour alimenter la production de glace, et c’est la première arène au monde à obtenir la certification Zero Carbon de l'International Living Future Institute. Pour la faire courte, elle a réduit ses émissions de carbone à zéro.



En plus de ces faits d’armes intéressants, c’est à cet homme que l’on doit l’idée de l’œil rouge du Kraken, qui fait tout le sel du logo de l’équipe.

It is with great sadness that we announce the passing of David Bonderman, founding owner of the Seattle Kraken. A visionary leader, David helped bring the NHL’s 32nd franchise to Seattle. His contributions to business, conservation, music & sports will long be remembered. →… pic.twitter.com/U0Tqutg7yd — Seattle Kraken (@SeattleKraken) December 11, 2024



Canards à la traine



Trevor Zegras, l'attaquant des Anaheim Ducks, a subi une opération pour réparer un ménisque déchiré dans son genou droit. Il s'était blessé lors d'un match contre les Golden Knights le 4/12. Zegras a été mis sur la liste des blessés et devrait être absent pendant environ six semaines. Sauf que cela risque de durer plus que prévu.

Cette blessure est la troisième blessure majeure qu'il subit en un peu plus d'un an, après une cheville cassée et une blessure à l'aine.

C’est un coup dur pour les Ducks, sur un joueur qui était capable de faire des saisons à 65 points et surtout dans la position de 30e sur 32 dans laquelle ils se trouvent maintenant, avec une attaque faible, qui ne parvient pas à couvrir les 25 buts pris par la défense.



Presque un manque de respect



Le 12 décembre, à la UBS Arena, à domicile donc, les Islanders ont certes remporté la victoire avec un score de 5-4 mais…

D’abord, durant la première, les Blackhawks ont pris l'avantage avec un but de Connor Bedard en supériorité numérique. Jusque là rien d’exceptionnel. Les Islanders ont dans le début du deuxième vingt, répondu avec deux buts 2-1. Toujours rien de fou. Plus tard dans la deuxième période, les Islanders ont continué à dominer avec trois autres buts, portant le score à 5-1 pour eux.

Sauf que, dans la troisième période, les Blackhawks ont fait un retour impressionnant en marquant trois buts en moins de dix minutes. Cela n'a pas suffi pour renverser les Islanders mais l’impact était là tout de même.

Ilya Sorokin, le gardien des Islanders, a arrêté 26 des 30 tirs. Pour les Blackhawks, Arvid Soderblom, absent pour récupération d’une chirurgie au ménisque a été remplacé par Drew Commesso, qui a fait ses débuts en NHL en arrêtant deux des tirs qu'il a reçus.



Conclusion du coach Patrick Roy, encore bien trop goalie dans l’âme pour ne pas prendre la défense de l’homme en cage, Sorokin : Je pense que les temps ont changé, parce qu’à mon époque, si mon équipe m’avait fait ça, j’aurais cassé une crosse à ce moment-là… Notre gardien mérite plus de respect que ça de notre part.



Dur à cuire



Tom Wilson, attaquant des Washington Capitals, a pris un palet en plein visage lors du match contre les Canadiens le 8/12. C’est Chychrun, un défenseur de sa propre équipe qui l’a tiré en début du match, et Wilson a tout de suite fondu comme s'il avait été gravement blessé. Il a quitté la glace moins de douze minutes après le début du match, mais sur ses jambes tout de même. Tom Wilson came back and scored 2 goal’s after this happened to him https://t.co/E1u7BL1F0S pic.twitter.com/82R11ZcChA — PFT Commenter (@PFTCommenter) December 14, 2024



Et c’est là qu’on a pu observer en lui un hockeyeur qui se respecte : Wilson est revenu au jeu plus tard dans le match et a joué un grand rôme dans la victoire des Capitals. Il a marqué deux buts en troisième période, aidant son équipe à remporter le match 4-2.

Tom wilson straight to the room after taking a puck to the face. pic.twitter.com/9qPAHsirb8 — Matt Drake (@DrakeMT) December 8, 2024



Les Canucks tiennent quelque chose !



Il n’avait pas joué depuis sa série contre Nashville. Le gardien des Canucks de Vancouver est revenu cette semaine en prenant le départ contre les Blues de Saint-Louis. En son absence, les Canucks ont surtout fait jouer Kevin Lankinen comme titulaire. Lankinen a d’ailleurs été tout à fait impressionnant, affichant un pourcentage d'arrêt de .908 et une moyenne de 2,62 buts encaissés par match. Il a également signé un record de 10 victoires consécutives à l'extérieur.

Malheureusement, le retour du gardien star de la saison dernière s’est passé moins bien que prévu. Il s’est reconnu « rouillé », après avoir laissé passer 4 buts dans une défaite 3-4 contre les fameux Blues. Il était sur le banc pour le match d’hier contre les champions en titre, les Panthers de Floride.

C’était encore une fois Lankinen qui a joué le jeu et… Il a blanchi. Il a blanchi les champions. 0-4. Il semble donc que les Canucks se dirigent vers une paire de gardiens plus qu’efficace. Un nouveau duo redoutable à la Swayman/Ullmark ?

Not one, not two, but THREE saves from LANKINEN. 🔒 pic.twitter.com/ugHWjfwCzj — Vancouver Canucks (@Canucks) December 13, 2024



Les canadiens toujours en roue libre avec une défaite de 9-2 contre les Penguins



Montembault n’a pas fait le job et puis… les gars du champ non plus. 29e au classement, l’équipe des Habs, bien qu’ayant connu plusieurs victoires ces derniers temps, a subi un coup dur ce 12 décembre.

Au premier tiers, c’est pourtant eux qui ont ouvert le score avec un but de Nick Suzuki, mais les Penguins ont rapidement égalisé grâce à Rickard Rakell en power-play sur une faute de Patrick Laine. Bryan Rust a ensuite marqué un deuxième but pour les Penguins.

Dans la deuxième période, Rust a amorcé un tour du chapeau en marquant deux buts à trois minutes d’intervalle. Le Finlandais Armia a très vite après marqué le second et dernier but pour le match.

Enfin, et Rakell a remis le couvert et ajouté un autre but pour porter le score à 3-2 en faveur des Penguins. Et puis c’était parti. Letang s’y est mis, Letang aussi, Nieto, Acciari ont donné du leur. Rust a gentiment complété son tour du chapeau après le changement de Samuel Montembeault, remplacé par Cayden Primeau après avoir encaissé six buts. Les Penguins ont donc finalement remporté le match avec un score de 9-2.



Le Michigan, pas toujours la panacée



John Tortorella, coach des Flyers estime avoir « perdu la bataille » face à la recrudescence des buts Michigan, qu’il ne trouve pas si efficace que ça. Effectivement, son numéro 39, le Russe Matvey Michkov l’a tenté contre le 39 de Détroit, le bien connu Cam Talbot, en vain, puisque ce dernier l’avait vu venir et a monté son épaule.

WELCOME BACK, CAM TALBOT



What a save on Michkov in his first game back. 🥅 #LGRW pic.twitter.com/6FkMyLGUmn — Ryan Hana (@RyanHanaWWP) December 13, 2024



Les pépites :



A ce stade c'est de l'art, signé Nazem Kadri, de Calgary :

Nazem Kadri submits his bid for the coolest goal of the season 😮🔥 pic.twitter.com/BF0nQn0w7B — Gino Hard (@GinoHard_) December 13, 2024





Cette redirection par l'allemand de génie Leon Draisaitl sur une passe en arrière d'Evan Bouchard, qui tombe derrière Gustavsson dans la lourde défaite du puissant Wild contre les Oilers :

when you’re hot, you’re hot — and boy, is leon draisaitl hot right now. pic.twitter.com/6mJoe4EXk9 — zach (@zjlaing) December 13, 2024





Un arrêt à la crosse pour Lindgren, qui se rattrappe de ses boulettes passées :

Are you still thinking about Charlie Lindgren's paddle save from last night? Because we are... 😮 pic.twitter.com/OZ3nPTW40y — NHL (@NHL) December 13, 2024





Et pour finir en beauté, une autre boulette, de Morgan Frost qui a... oublié le palet :

"No, you see, Matvei is only so good because he has brilliant linemates like Morgan Frost."



Meanwhile, Morgan Frost: pic.twitter.com/RDv5NoH6nG — Derek #ExtremePositions (@SuitableAlias) December 9, 2024