Classement troisième semaine :







LUGANO

Carnet noir

Geo Mantegazza, langjähriger Präsident und Mäzen des HC Lugano, ist im Alter von 95 Jahren verstorben. Er ist am Donnerstag friedlich im Kreise seiner Familie eingeschlafen. Wir entbieten unsere aufrichtige Anteilnahme. pic.twitter.com/ihruyDgGzY — Sky Sport CH (@SkySportCH) October 10, 2024

Geo Mantegazza - le Presidentissimo - du HC Lugano, et papa de l'actuelle Présidente Vicky Mantegazza s'est éteint à l'âge de 95 ans. Sous sa conduite active, de 1978 à 1991, il a permis aux Bianconeri de gagner 4 titres nationaux.

La semaine est difficile également pour les Bianconeri qui n'ont pas gagné de point, restant à 16 et qui tombe de ce fait de la deuxième place à la 8e place au classement général.



LANGNAU



La confiance règne

Le défenseur Bastian Guggenheim restera dans l'effectif de Langnau, pour quelques saisons de plus. L'ex-junior du EHC Burgdorf de 22 ans prolonge son engagement, dans la confiance, jusqu'en 2027.

Les SCL Tigers prolongent conservent également avec Aleksi Saarela (1997). L'ex-NHLer formé à Lukko Rauma restera à Langnau jusqu'à l'année de ses 30 ans, soit à la fin de la saison 2026-2027. En trois ans sous le maillot emmentalois, le Finlandais a compilé 102 points.



Et une pépite !

Le portier des SCL Tigers, Stéphane Charlin, fait le meilleur début de saison possible (6 buts encaissés, plus de 96% d'arrêt). L'ancien gardien du HC La Chaux-de-Fonds et du mouvement junior de Genève-Servette fait jaser et son retour aux Vernets est de moins en moins à l'ordre du jour. Son contrat court jusqu'à la fin de la présente saison. NATIONAL LEAGUE | Stéphane Charlin's future has yet to be determined #SCLTigers https://t.co/jqMVlD3ubQ — swisshockeynews.ch (@SwissHockeyNews) October 14, 2024

Pour la saison 25/26 au moins, Genève, ainsi qu'un club majeur de NL qui a besoin d'un back-up fiable ou d'un gardien 1A ou 1B, devraient s'aligner sur lui. Toutefois, il n'est de loin pas le gardien qui a reçu le plus de tirs dans ce début de saison (184 en 6 matchs, soit 30.67 tirs reçus par match). En comparaison, Harri Säteri (Bienne) a été le plus demandé: de ce début de saison: 295 tirs en 9 matchs, soit 32.77 tirs reçus par match.

Toujours parmi les étrangers, Oskars Lapinskis (2002), qui a rejoint le circuit junior des SCL Tigers à 14 ans en provenance de Lettonie, restera dans l'Emmental jusqu'à la fin de la campagne 2026-2027. Sur les 10 matchs d'activité de cette saison, l'attaquant a compilé 2 points (1 but, 1 Assist).

BERNE

Deux tête de plus chez les Ours



Alain Graf (attaquant) et Nils Rhyn (défenseur), confirment leurs bons débuts respectifs. Les deux joueurs de 19 ans se voient offrir un premier contrat professionnel. Ils seront donc à la disposition de la formation de la capitale, jusqu'à la fin de la campagne 2026-2027. Actuellement, Graf évolue à Bâle (2e division). Les deux joueurs griffent également la glace avec le SC Bern Future U20 et avec le SCB de National League.

KLOTEN

Ascenseur émotionnel





Malheureusement, l'équipe n'a pas surfé sur la vague est s'est largement laissée blanchir par Bienne il y a trois jours avec un score de 4-0. 7e du classement, après trois défaites de suite, dont une contre Ajoie, bon dernier du classement, perdue 2 buts à 5, et une contre Genève, perdue avec exactement le même score, le club zurichois, s'est offert une très belle victoire (3-0) face à Rapperswil, d'une blancheur immaculée pour le plus grand bonheur de Waeber, le gardien de 28 ans. Résumé du match, par Raphaël Realini disponible ici Malheureusement, l'équipe n'a pas surfé sur la vague est s'est largement laissée blanchir par Bienne il y a trois jours avec un score de 4-0.

BIENNE

Banc à trous Gaëtan Haas (commotion, retour inconnu) et Luis Janett (main, évaluation day-to-day) viennent allonger la liste des absents pour blessure dans les rangs du EHC Biel-Bienne. À l'appel manqueront également ces prochaines semaines Jere Sallinen (côtes) et Miro Zryd (muscles).

OLTEN Un but exceptionnel signé František Rehak, jeune attaquant tchèque, qui a fait le tour des réseaux, ceux des amateurs de hockey tout du moins. Tout y est : présence d'esprit, maniement du palet, compas dans l'oeil, audace. Une reprise de volée avec des petits airs de Michigan... EHC Olten’s František Řehák scores this insane bat-in lacrosse (??) goal in the Swiss League 🤯🤯



🎥: @Blick_Sport pic.twitter.com/P365lpP0V2 — Hockey Worldwide (@H0ckeyWorldwide) October 13, 2024



GENEVE

Home Sweet Home Après plusieurs semaines sur la route entre les matchs amicaux, la National League et la Champions Hockey League, la formation Grenat retrouvera sa maison... et son maillot HOME. Le premier match à domicile du GSHC aura bien lieu le 18 octobre, face à Rapperswil.

Zoom sur son histoire (de Genève) En 1890, le Genève Servette FC voit le jour. Car oui, même si rien ne vaudra jamais la glace, c'est avec de la pelouse que s'amorce la naissance du club de hockey que l'on connait aujourd'hui. Le club accueille du football et du rugby dans le quartier qui porte son nom toujours aujourd'hui et en 1905, l'organisation se diversifie en ouvrant une section spécialement dédiée au hockey. Dès 1908, date de la création de la LNA, l'équipe fait partie des concurrents.



En 1958, Genève inaugure la patinoire qu'on lui connait encore aujourd'hui, la célèbre patinoire des Vernets. Rénovée dans les années 2010, elle est encore sous le coup d'une décision de modernisation depuis 2023. Plus de 7000 spectateurs peuvent y prendre place.

Le club a soulevé pour la première fois la coupe il y a en 2022-2023, gagnant 4-1 à domicile contre Bienne au match 7 de la finale.

© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







