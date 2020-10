Hockey sur glace - Hockey en France : Gap (Association Promotion du Hockey sur glace) Trophée Bauer des Petits Champions 2021 Ouverture des inscriptions pour le Trophée Bauer des Petits Champions 2021. Média Sports Loisirs - Hockey Hebdo, Hockey Hebdo La rédaction / APH le 14/10/2020 à 08:00 Tweeter Le Trophée Bauer des Petits Champions 2021



Comme chaque année au mois d’avril, Briançon, Gap et Orcières Merlette 1850 accueillent le plus grand rassemblement de hockey mineur d’Europe:

le Trophée Bauer des Petits Champions.

Cet événement a la particularité de se jouer à 3 contre 3 sur un tiers de patinoire et favorise ainsi les actions, le jeu technique et permet aux jeunes hockeyeurs de se mesurer à des adversaires venus d’Europe.



Retrouvez toutes les informations pour les inscriptions dans la rubrique

Trophée des Petits Champions









L'APH vous propose aussi son stage de Noël 2020 à Orcières Merlette

Pour toutes informations Cliquez ici







