En 31 années d’existence plus de 27 000 joueurs issus de 171 clubs sont venus dans les Hautes-Alpes participer à cette grande Fête du Hockey !



La passion ne faiblit pas, ils seront cette année 1000 jeunes talentueux hockeyeurs de Suisse, d’Italie, République Tchèque, Autriche, Espagne et bien sûr de France à venir s’affronter sur les patinoires de Gap, et Orcières-Merlette 1850.



C’est toujours avec plaisir au mois d’avril, que l’APH, Le département des Hautes Alpes, les villes de Briançon, Gap et Orcières Merlette accueillent les Petits Champions au plus Grand rassemblement d’Europe de hockey mineur ! le Trophée Bauer des Petits Champions.



96 équipes sont attendues, soit près de 1000 joueurs.





ORGANISATION DU TOURNOI

Exceptionnellement cette année, ce sont les sites de Gap et Orcières Merlette qui accueillent le Trophée des Petits Champions. Briançon patinoire indisponible pour cause de travaux, l’APH a dû se réorganiser en proposant deux dates.



Les U9 (enfants âgés de 8/9 ans) participent au tournoi à Orcières Merlette coordonné par Philippe Rey les 14, 15 et 16 avril 2023.



Les U11 (enfants âgés de 10/11 ans) participent au tournoi à Orcières Merlette 1850 coordonné par Philippe Rey les 21, 22 et 23 avril 2023.



Les U13 (enfants âgés de 12/13 ans) participent au tournoi à Gap coordonné par Jean Claude Rave les

21, 22 et 23 avril 2023.

LE TROPHEE

Cette manifestation de fin de saison est considérée comme étant la fête du hockey sur glace. Les règles du jeu sont différentes puisque les rencontres se jouent à 3 contre 3 en zone réduite.

Pendant le tournoi les résultats des rencontres sont mis en ligne toutes les heures sur le site Internet de l’APH (www.aph-hockey.com)

La marque partenaire de l’APH pour l’évènement, possède l’exclusivité pour avoir son nom associé au tournoi.

Organisation sportive du trophée

Les matchs de Poules …



Les deux premières journées sont consacrées aux matchs de Poules. Les 32 équipes d’une même catégorie sont réparties sur 4 Poules de 8 équipes. Dans cette première partie du tournoi les équipes participent à 7 matchs.



Les matchs de classements…



La troisième journée du tournoi est consacrée aux matchs de classement.

Parmi les 4 poules 8, chaque équipe classée de la 3ème à la 8ème place rencontrent les équipes des autres poules qui ont le même classement.



Les équipes placées 1ère et 2ème de chaque poule participent aux phases finales, avec un système de « play off » : quart de finale, demie finale et finale.



La remise des récompenses…



Elle se fait tout de suite après la finale, à 18h30 en compagnie de personnalités (maires de Gap, Briançon, Orcières, joueurs professionnels locaux, partenaires etc.) qui remettent les récompenses aux 32 équipes. L’équipe victorieuse du Tournoi soulève le Trophée Bauer des Petits Champions, les enfants ont leurs noms gravés sur le Trophée l’année suivante.

Historique du tournoi

A l’origine, le but des organisateurs était d’offrir aux jeunes hockeyeurs Français une grande fête de fin de saison.



La formule du hockey à 3 contre 3 fut retenue pour la première édition du Trophée des Petits Champions en 1991 et s’avéra parfaitement adaptée aux U11 (moins de 11 ans) et U13 (moins de 13 ans).



L’APH est la fondatrice des tournois à 3 contre 3 sur tiers de glace, en l’espace de quelques années cette formule s’est considérablement répandu, faisant des adeptes sur tout le territoire national, de nombreux club optent pour des tournois Amicaux de la catégorie moins de 9 ans à senior avec les règles du Trophée des Petits Champions.



Depuis 2005 l’APH propose le même tournoi pour la catégorie U9 (moins de 9 ans).

La surface de jeu réduite (patinoire divisée en 3 aires de jeu) permet aux jeunes hockeyeurs de mettre en évidence leurs qualités techniques. Cette formule à l’avantage d’autre part d’offrir un véritable spectacle.

3 rencontres se déroulant simultanément, les manifestations de joies sont permanentes et font régner une réelle ambiance de fête au bord des patinoires pendant toute la durée du tournoi.



En 20 ans le Trophée des Petits Champions a vu s’élancer de nombreux joueurs devenu Internationaux Russe, Slovaque, Tchèque, Français (Pierre-Edouard Bellemare, Laurent Meunier, Julian Junca, Stéphane Da Costa est bien d’autres), ainsi que d’autres joueurs ayant évolué en NHL…

● 3 catégories.



● 6 nations seront représentées pour cette 31ème édition du Trophée des Petits Champions: l’Italie, la Suisse, la République Tchèque, l’Autriche, la l’Espagne et la France.



● 10 clubs français seulement en 15 ans ont remporté le Trophée des Petits Champions: Dijon, Gap, Yerres-Dammarie, Saint Gervais, Megève, Morzine, Grenoble, Toulon (associé à Velke - République Tchèque), Briançon et une sélection de Haute-Savoie.



● 11 clubs étrangers représentés



● 31 clubs français représentés.



● 72 clubs étrangers y ont participé depuis la 1ère édition.



● 96 équipes engagées.



● 99 clubs français y ont participé depuis la 1ère édition.



● 100 annonceurs.



● 120 organisateurs.



● 171 clubs (99 clubs français et 72 clubs étrangers) ont participés depuis 1991 au Trophée des Petits Champions.



● 480 matchs joués en 3 jours.



● 1000 joueurs participants.



● 1500 repas à chaque service (joueurs + responsables+ organisation).



● 2500 programmes imprimés.



● 3000 spectateurs aux finales (moyenne de 1000 sur chaque patinoire).



● 27 000 joueurs ont participé au Trophée des Petits Champions depuis 1991.

PROGRAMME DU TROPHEE





VENDREDI 14 AVRIL 2023 pour les U9

VENDREDI 21 AVRIL 2023 pour les U11 et U13



A partir de 10h00 : Accueil des Participants

12h30 : Début du Trophée des Petits Champions

16h05 : Cérémonie d’Ouverture

REPAS à partir de 18h30

22h30 : Fin de la 1ère journée





SAMEDI 15 AVRIL 2023 pour les U9

SAMEDI 22 AVRIL 2023 pour les U11 et U13



8h00 : Début de la 2ème journée

REPAS à partir de 11h REPAS à partir de 18 h30

21h15 : Fin de la 2ème journée





DIMANCHE 16 AVRIL 2023 pour les U9

DIMANCHE 23 AVRIL 2023 pour les U11 et U13



7h45 : Début de la 3ème journée

REPAS à partir de 11h

18h00 : Finales du Trophée des Petits Champions

18h30 : Remise des Récompenses

VOUS POUVEZ TROUVER TOUTES LES INFOS DU TOURNOI SUR LE SITE DE L’APH



CLIQUEZ SUR LE LOGO



