Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey Mineur Trophée des Petits Champions : Les vainqueurs Le trophée Bauer des Petits Champions, le plus grand rassemblement européen de hockey Mineur, c'était ce week-end 19-20-21 avril à Briançon, Gap et Orcières Merlette 1850. Dans un esprit sportif et compétitif mais surtout dans la bonne humeur, la convivialité, que se sont affrontés un millier de jeunes hockeyeurs (euses) qui s'en sont donnés à cœur joie pour le bonheur de leurs parents et des spectateurs présents. Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo APH / gb le 23/04/2024 à 19:00 Tweeter Comme nous l’annoncions il y a quelques jours, ce week-end se déroulait à Briançon, Gap et Orcières Merlette le 32ème Trophée Bauer des Petits Champions.



Au terme des 3 jours de lutte intense, le tournoi a donné son verdict. Les clubs d’Annecy pour la France et Yverdon pour la Suisse se sont particulièrement distingués.

En effet Annecy et Yverdon remportent la 32ème édition du Trophée Bauer des Petits Champions 2024



Les Chevaliers du Lac réalisent l’exploit du week-end !

Le club haut savoyard est présent sur les podiums dans toutes les catégories, 1ère équipe française en U13 et vainqueurs en U9 et U11, le club d'Annecy certes venu en nombre était dans les Hautes Alpes pour confirmer qu'il est bien l'un des meilleurs clubs français du moment en termes de formation.



Le club suisse d'Yverdon, présent également sur tous les podiums réalise un très beau parcours sur les trois catégories.





La compétition fut rude, elle a fait des heureux : les gagnants du tournoi qui ont donné le meilleur pour avoir les patins sur le podium et même s’il y a des déçus la convivialité la bonne humeur l’a emporté sur la déception. L’essentiel et l’important est avant tout d’y avoir participé. Une fête du hockey qui a ravi une nouvelle fois parents, enfants et organisateurs dont certains vont remettre le couvert lors de la prochaine édition tant que le règlement le permet (Rapport à la qualification des enfants).



Chose peu habituelle mais l’événement de ces 3 jours de fête a retenu toute l’attention des médias ce qui est une performance pour le hockey mineur et une bonne promotion pour le tournoi. Une audience médiatique que le hockey majeur peut lui envier au regard de sa propre actualité du week-end (Finales D1 & D2…)







Le millésime 2024 fut une aussi bonne édition que les précédentes et l’APH vous dit à l’année prochaine pour le 33ème Trophée Bauer des Petits Champions version 2025.

Avant retrouvez les podiums de la version 2024.

Les podiums par catégorie



Crédit photo Malyss Photo (APH) U9 - Annecy



U9 – Patinoire René Froger à Briançon

1 er Les Chevaliers du Lac 1 Annecy (FRA)

Les Chevaliers du Lac 1 Annecy (FRA) 2 ème HC Trutnov (CZE)

HC Trutnov (CZE) 3ème HC Yverdon (SUI)



Crédit photo Gilles Baron (APH) U11 - Annecy)





U11 – Palais des Sports Orcières Merlette 1850

1 er Les Chevaliers du Lac 1 Annecy (FRA)

Les Chevaliers du Lac 1 Annecy (FRA) 2 ème HC Yverdon Verts (SUI)

HC Yverdon Verts (SUI) 3ème Feldkirch (AUT)



Crédit Photo (APH) U13 - Yverdon



U13 - Alp’Arena Gap

1 er HC Yverdon Verts (SUI)

HC Yverdon Verts (SUI) 2 ème Les Red Bears Délémont (SUI)

Les Red Bears Délémont (SUI) 3ème Les Chevaliers du Lac 1 Annecy (FRA)





(FRA – France ; SUI – Suisse ; CZE – République Tchèque ; AUT – Autriche)





Retrouvez tous les résultats et classements du Trophée sur le site Internet de l'APH

Trophée des Petits Champions.

En Cliquant ICI

Association Promotion Hockey

Website : www.aph-hockey.com









L'APH c'est aussi des stages





APH





© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo