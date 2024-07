Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey Loisir : Gap (Association Promotion du Hockey sur glace) Trophée Loisir APH 2024 Ce week-end du 28-29-30 Juin 2024, l’APH organisait son traditionnel Trophée Loisir d’Orcières Merlette dans les Hautes Alpes. Orcières Merlette 1850 - MSL La Rédaction, Hockey Hebdo APH / gb le 02/07/2024 à 19:00 Tweeter Bien que l’actualité politique ait monopolisé les Français, les collectivités et les médias… Cela n’a pas vraiment impacté la tenue du traditionnel Trophée Loisir organisé le week-end dernier par l’APH. Le tournoi donne ainsi le La de la saison estivale pour l’APH dont le calendrier semble être fort chargé avec les stages d’été que l’association organise chaque année.



Avant les stages revenons-en à la 13ème édition du Trophée Loisir d'Orcières Merlette qui s'est déroulé le week-end du 28-29-30 juin 2024. Pas moins 12 équipes étaient présentes pour participer à l'évènement, dans une poule unique avec pour chacune d'entre elles, 11 matchs au programme.





Comme par le passé, toutefois avec un esprit sportif de compétition c’est dans la convivialité que s’est déroulé le tournoi dont certaines équipes y participaient pour la première fois.



Et pour sa première participation, le club de Belfort (90 Territoire de Belfort) remporte l'édition 2024.





Pont de Vaux (01 Ain) se voit remettre le trophée Fair Play récompensant l'équipe avec le meilleur état d'esprit durant ces 3 jours.





Le classement final du 13ème Trophée Loisir d'Orcières Merlette :

1 - Belfort

2 - Troyes

3 - Franconville

4 - Monaco

5 - Toulouse

6 - Roanne

7 - Dammarie

8 - Orcières Merlette

9 - Pont de Vaux

10 - Epinal

11 - Lyon

12 - Aubagne







Crédit photo APH Les Lions de Belfort - Les Vainqueurs du Trophée Loisir APH 2024



Les Résultats du Trophée



Vendredi 28 juin 2024

12h30 Aubagne 0 - 5 Orcières 12h53 Roanne 0 - 0 Lyon 13h16 Pont de Vaux 1 - 5 Monaco 13h55 Dammarie 0 - 4 Troyes 14h18 Toulouse 1 - 0 Franconville 14h41 Epinal 0 - 3 Belfort 15h20 Troyes 4 - 3 Orcières 15h43 Belfort 5 - 0 Monaco 16h06 Epinal 1 - 5 Franconville 16h45 Roanne 0 - 0 Toulouse 17h08 Aubagne 0 - 5 Lyon 17h31 Pont de Vaux 1 - 2 Dammarie 18h10 Orcières 4 - 1 Lyon 18h33 Monaco 0 - 1 Franconville 18h56 Belfort 2 - 0 Dammarie 19h49 Aubagne 2 - 2 Toulouse 20h12 Roanne 2 - 2 Epinal 20h35 Pont de Vaux 1 - 3 Troyes 21h14 Troyes 3 - 0 Lyon 21h37 Orcières 2 - 5 Toulouse 22h00 Belfort 8 - 2 Pont de Vaux



Samedi 29 juin 2024

08h00 Franconville 3 - 3 Dammarie 08h23 Monaco 2 - 2 Roanne 08h46 Aubagne 1 - 3 Epinal 09h25 Troyes 2 - 2 Belfort 09h48 Aubagne 1 - 3 Monaco 10h11 Dammarie 1 - 4 Roanne 10h50 Lyon 1 - 3 Toulouse 11h13 Orcières 2 - 1 Epinal 11h36 Pont de Vaux 0 - 2 Franconville 12h29 Toulouse 1 - 2 Troyes 12h52 Monaco 2 - 1 Orcières 13h15 Lyon 0 - 1 Epinal 13h54 Belfort 4 - 1 Franconville 14h17 Pont de Vaux 1 - 1 Roanne 14h40 Aubagne 2 - 2 Dammarie 15h19 Roanne 1 - 2 Belfort 15h42 Lyon 0 - 2 Monaco 16h05 Franconville 1 - 3 Troyes 16h44 Dammarie 4 - 0 Orcières 17h07 Epinal 0 - 0 Toulouse 17h30 Aubagne 1 - 2 Pont de Vaux 18h09 Troyes 3 - 0 Epinal 18h32 Orcières 0 - 0 Pont de Vaux 18h55 Dammarie 3 - 1 Lyon 19h48 Franconville 5 - 3 Roanne 20h11 Toulouse 0 - 1 Monaco 20h34 Aubagne 0 - 8 Belfort 21h13 Orcières 1 - 8 Belfort 21h36 Aubagne 5 - 7 Franconville 21h59 Lyon 1 - 1 Pont de Vaux



Dimanche 30 juin 2024

08h00 Epinal 0 - 2 Monaco 08h23 Troyes 3 - 3 Roanne 08h46 Toulouse 4 - 3 Dammarie 09h25 Franconville 3 - 2 Orcières 09h48 Lyon 0 - 1 Belfort 10h11 Monaco 1 - 4 Troyes 10h34 Toulouse 4 - 0 Pont de Vaux 11h13 Aubagne 0 - 1 Roanne 11h36 Dammarie 1 - 1 Epinal 12h15 Aubagne 1 - 4 Troyes 12h38 Belfort 1 - 0 Toulouse 13h01 Franconville 3 - 1 Lyon 13h40 Roanne 2 - 1 Orcières 14h03 Monaco 3 - 2 Dammarie 14h26 Epinal 0 - 1 Pont de Vaux 15h05 Belfort 3 - 2 Troyes

Retrouvez toutes les infos du Trophée Loisir www.aph-hockey.com rubrique Hockey Loisir 2024. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo