Hockey sur glace - Hockey Mineur U13 : Tournoi des Aiglons Le tournoi U13 avait lieu à Besançon ce week end Besançon, La Fayette, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 30/04/2023 à 11:00 Tweeter Photographe : Philippe Rouinssard

L'équipe U13 de Besançon organisait son tournoi des Aiglons tout le week end. Les Bisontins recevaient Dijon, les Huskies de Luxembourg, les Reds Bears de Hock'Bean, et les Slovaques du HK Havrani Piešťany qui avaient divisés leurs 22 joueurs en deux équipes.



Retrouvez une galerie photos des recontres du samedi.







