U17 : Deux sur deux pour Rouen Les Dragons après avoir dominé Tours, a fait de même en s'imposant nettement contre une équipe Besançon/Belfort qui n'a pas démérité Besançon, La Fayette, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 23/04/2022 à 21:29

Besançon/Belfort - Rouen

1 - 9

(0-2, 1-4, 0-3)

Photographe : Philippe Rouinssard

L'Entente Besançon/Belfort est cueuillit à froid en début de tiers par un doublé de Gaultier. pressait au deuxième tiers. Mais elle ne baisse pas les bras et continue son pressing sur le but de Bazire. Raphaël Cretin parvient à débloquer le compteur local profitant de la confusion devant la cage rouennaise. Les deux équipes se rendent coup pour coup mais les Dragons font la différence en inscrivant encore deux buts avant la sirène.

C'est avec un bon score d'avance que les Rouennais entamment le dernier tiers. Gaultier inscrit deux buts coup sur coup dès le début de la dernière période pour porter le score à 8-1. Les locaux n'ont pas désarmés et continuent à contenir la fougue adverse tout en cherchant le contre, malheureusement pour eux ils n'y arrivent pas.

Dans les derniers instants de la partie, l'inévitable Felix Gaultier convertit un rebond parfaitement pour son cinquième but de la partie !

Lourde défaite sur le même score que la veille pour Besançon/Belfort qui tentera de terminer sur une bonne note demain contre Tours. Rouen reste solide et rêve de titre.



© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







