1 - 9

(0-3, 1-1, 0-5)

Photographe : Philippe Rouinssard

Le capitaine haut-savoyard, Léandre Muchery, a régalé avec un hat-trick et quatre points. Labrunie, Beaugey, Chesney ont compté deux points, idem pour les Ukrainiens Valkun et Hoshkin.

Côté Aigles c'est Hugo Robert qui est l'unique buteur dans le tiers médiant en profitant d'un épisode à quatre contre quatre. Il y a du trafic devant la cage de Sweeney et Robert bien placé dans l'angle vient faire trembler les filets.

Besançon-Belfort ne partait pas favoris face à l'excellent HC74 et ses renforts solidaires ukrainiens. Pour ce premier match les hommes de Pat Aloto n'ont pas déçu en s'imposant nettement malgré un jeu courageux des locaux qui n'ont jamais baissé les bras.

Besançon-Belfort a été trop pénalisé pour espérer renverser le HC74. L'entente affrontera Tours demain alors que les Haut-Savoyards croiseront le fer avec Rouen.



