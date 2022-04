Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey Mineur U17 : Le HC74 en finale Le HC74 a écarté Tours sans trembler et s'offre une "finale" contre Rouen dimanche matin Besançon, La Fayette, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 23/04/2022 à 23:00 Tweeter HC74 - Tours

5 - 0

(1-0, 2-0, 2-0)



Le HC74 continue de presser mais se heurte à Pierre intraitable sur sa ligne et bien protégée par son arrière garde. Les Remparts contrent mais se heurtent à Mitchenko.

Le HC74 revient en suppériorité numérique, Marie Pierre fait l'arrêt mais Dnistrenko est au rebond et pousse au fond pour doubler la mise. Photographe : Philippe Rouinssard

Les Hauts-Savoyards continuent leur show et usent progressivement les Remparts qui commettent beaucoup de fautes. Encore en suppériorité numérique, Chesnay de loin vient creuser l'avance des siens.

Au dernier tiers, Tours est visiblement fatigué et subit les assauts en règle de son adversaire. Seule la gardienne tient le fort en multipliant les interventions. Tel l'orchestre du Titanic qui joue encore alors que le navire est en train de couler. Même en powerplay les Remparts ne parviennent pas à inverser la tendance. Hoshkin emporte tout le monde tombe au sol mais parvient quand même à glisser au fond pour le quatrième but de la partie.

Les assauts s'enchaînent alors que le chrono défile. Dans les derniers instants de la partie, Hoshkin remet le couvert avec un nouveau but.

Nette victoire sans bavure du HC74 qui peut toujours prétendre au titre, il faudra pour ça défaire Rouen. Le HC74 après sa nette victoire en ouverture reçoit Tours durement battu par Rouen. Le jeu est équilibré et disputé en ce début de partie. A quatre contre quatre Muchery trouve l'ouverture en transperçant toute la défense tourangelle.Le HC74 continue de presser mais se heurte à Pierre intraitable sur sa ligne et bien protégée par son arrière garde. Les Remparts contrent mais se heurtent à Mitchenko.Le HC74 revient en suppériorité numérique, Marie Pierre fait l'arrêt mais Dnistrenko est au rebond et pousse au fond pour doubler la mise.Les Hauts-Savoyards continuent leur show et usent progressivement les Remparts qui commettent beaucoup de fautes. Encore en suppériorité numérique, Chesnay de loin vient creuser l'avance des siens.Au dernier tiers, Tours est visiblement fatigué et subit les assauts en règle de son adversaire. Seule la gardienne tient le fort en multipliant les interventions. Tel l'orchestre du Titanic qui joue encore alors que le navire est en train de couler. Même en powerplay les Remparts ne parviennent pas à inverser la tendance. Hoshkin emporte tout le monde tombe au sol mais parvient quand même à glisser au fond pour le quatrième but de la partie.Les assauts s'enchaînent alors que le chrono défile. Dans les derniers instants de la partie, Hoshkin remet le couvert avec un nouveau but.Nette victoire sans bavure du HC74 qui peut toujours prétendre au titre, il faudra pour ça défaire Rouen. (1-0, 2-0, 2-0) © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo