Hockey sur glace - Hockey Mineur U17 : Tours bronzé sur le fil Les Remparts ont remporté un duel de haute lutte contre Besançon -Belfort et terminent sur le podium de la finale U17 Excellence Besançon, La Fayette, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 24/04/2022 à 19:00 Besançon/Belfort - Tours

3 - 4

(0-1, 2-3, 1-0)





Les Remparts profitent de l'indiscipline locale, a cinq contre trois, Manon Roy dans l'angle vient coller le palet dans le but bisontin. Photographe : Philippe Rouinssard

Le score en reste là jusqu'à la mi-match où Clement Pallu de Lessert Girault en solitaire double la mise. Dans la foulée, Clement Pallu de Lessert en powerplay et bien placé dans le slot alourdit la mise.

Réaction immédiate pour les Bisontins-Belfortains, Zaujec s'y reprend à deux reprises mais parvient à battre la gardienne adverse.

Le pressing local continue et les efforts payent puisque Thibaud Roueche parvient à coller la rondelle au fond et à faire recoller son équipe. Mais une double faute comtoise, permet aux Remparts de repartir de l'avant. Si la première est tuée, la seconde est fatale puisque Giraut redonne deux longueurs d'avance aux visiteurs.



