Hockey sur glace - Mineur U17/U20 Elite U17 Excellence : L'Alsace d'une courte tête L'Entente Alsace l'a emporté d'une unité à La Fayette face à Besançon-Dijon Besançon, La Fayette, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 03/03/2024 à 11:27 Tweeter Besançon-Dijon - Entente Alasce

6 - 7

(1-0, 4-6, 1-1)

Photographe : Philippe Rouinssard

Après un premier tiers serré avec un seul but bisontin, le match se déverrouille. La partie devient très ouverte offensivement et les buts pleuvent. Les Alsaciens ont su prendre les devants en fin de deuxième période grâce notmament à un bon powerplay. Ils prennent deux buts d'avance au début du dernier vingt. Les Bisontins-Dijonnais reviennent à une unité, mais même à six contre quatre en fin de partie, ils ne parviennent pas à égaliser.

