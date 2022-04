Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey Mineur U17 Excellence : Le HC74 champion ! Le HC74 a dominé Rouen et décroche le titre de champion de France U17 Excellence 2022 sur la glace de La Fayette Besançon, La Fayette, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 24/04/2022 à 20:29 Tweeter HC 74 - Rouen

4 - 2

(3-1, 1-1, 0-0)

Photographe : Philippe Rouinssard

La partie s'emballait avant le premier quart d'heure de jeu, Chesnay et Labrunie marquent coup sur coup côté Haut-Savoyard. Mais quarante secondes plus tard l'excellent Gaultier réduit l'écart. En fin de tiers, Hoshkin inscrit le troisième but des haut-savoyards.

Le duel continue, Rouen presse, Rassat-Carlsson parvient à trouer le but et rapproche le score. Pat Aloto change de gardien du côté du HC74. Ce dernier accélère immédiatement et reprend le large grâce à Labrunie.

Le HC74 gère parfaitement son avance et étouffe son adversaire au dernier tiers. Mitchenko réalise de bonnes parades. Même en powerplay, les Dragons ne peuvent plus se montrer dangereux. La messe est dite.

Le HC74 décroche le titre sur la glace de Besançon, une victoire fort logique donc dans cette belle finale U17.

