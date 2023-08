Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Floorball U19 WFCQ : Les Danoises qualifiées au mondial Les Bleuettes surclassées par les Italiennes affrontent le Danemark tonitruant vainqueur la veille et favori du groupe. Un gouffre d'écart, sur le papier en tout cas Besançon, gymnase des Montboucons, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 26/08/2023 à 19:11 Tweeter

France - Danemark

0 - 15

(0-5, 0-7, 0-3)

Photographe : Philippe Rouinssard

Les Bleuettes sont sous l'eau et subissent la pression continuelle de leur adversaire, elles ne peuvent sortir de leur zone ni même lancer une contre offensive. Pas un seul lancer atteindra la cage nordique dans ce premier tiers. Les Danoises quand a elles inscrivent deux nouveaux buts pour porter le score à 5-0 après vingt minutes.



Photographe : Philippe Rouinssard

Au deuxième tiers la France lance bien quelques offensives et donne par deux fois des occasions sur le but danois mais Petersen repousse. Le vingt se résume à une longue et écrasante domination des blanches et rouges et sept nouveaux buts dans les filets tricolores.



Au dernier vingt le Danemark gère tranquillement son avance et pousse pour faire sauter les records mais la gardienne française continue de tenir bon. Trois nouvelles unités s'ajoutent encore au compteur final.

Thomsen termine la partie à 8 points, Frederiksen a inscrit quatre buts et Andersen trois.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Esther Juul Thomsen

** : Sofia Frida Vestergaard Frederiksen

Un nouveau très large succès pour la machine danoise qui composte son billet pour le mondial U19 de 2024 à Lähti en Finlande. Il y rejoindra l'Italie, qualifiée après sa victoire du matin (11-7) contre la Hongrie. Les deux équipes invaincues s'affronteront dans une "finale" pour la gloire demain matin.

Un nouveau très large succès pour la machine danoise qui composte son billet pour le mondial U19 de 2024 à Lähti en Finlande. Il y rejoindra l'Italie, qualifiée après sa victoire du matin (11-7) contre la Hongrie. Les deux équipes invaincues s'affronteront dans une "finale" pour la gloire demain matin.

La France encore durement étrillée est blanchie même dans cette partie, malgré ses efforts et son courage jusqu'au bout la marche était bien trop haute. Rien n'est encore perdu pour les Bleuettes qui peuvent s'emparer du dernier ticket disponible pour le mondial, demain midi. Un match clé face aux Hongroises, le vainqueur de ce duel pourra disputer le championnat du monde finlandais.







