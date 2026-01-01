Hockey sur glace - Mineur U17/U20 Elite U20 - BDL Grenoble vs Angers Retour sur la 25ème journée du championnat français U20 Elite de hockey sur glace. Grenoble, Polesud, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 15/03/2026 à 10:21 Tweeter Arbitres : AUMERAS Benjamin, SCOLARI Quentin et SANGIORGIO Milan



Buts :

Grenoble U20 :

05:51 RAYER Mathis assisté BIZAT Louniss et BAYET Cevan



Angers U20 :

16:53 PASQUET Simon assisté TIJOU Aubin et ALBERT-OSCABY Jules

37:19 APPIETTO BERLIOZ Ethan assisté GROUSSAUD Louis et NEDELEC Simon

59:35 TRETOUT Basile





Pénalités :

Grenoble : 4 minutes

Angers : 2 minutes



Entre la fin des saisons régulières et les play off, le casse tête des calendriers commence.

Les U20 qui jouent également en D2 avec Vaujany et D1 avec Chambéry ne pouvaient pas assurer le match de ce dimanche.

Le centre de formation a décidé d'aligner l'équipe U18 pour affronter Angers pour la 25 ème journée du championnat.

Un gros challenge pour les jeunes grenoblois.





Dès l'entame du match, les jeunes BDL démarrent forts et demontrent qu'ils ne sont pas là pour faire de la figuration.

Leur engouement surprend d'ailleurs les Ducs et c'est Grenoble qui débloque le premier son compteur.

photo: Delphine Verdonnet

Angers va jouer plus physique pour prendre le dessus et égaliser.

photo: Delphine Verdonnet

L'équilibre entre les 2 formations va petit à petit basculer. Les ducs mettent beaucoup de pression aux locaux.

Le portier grenoblois, Leo Joguet est mis sous pression mais fait un job remarquable. Il va sauver un nombre très important de fois son équipe. Malheureusement il cède une 2eme fois.

photo : Delphine Verdonnet

La fin du match est serré. Grenoble ne va finalement pas revenir à égalité et arracher une prolongation.

Angers marque un 3eme et dernier but en cage vide.

photo : Delphine Verdonnet

Même si grenoble s'incline, la qualité de la formation grenobloise a impressionné. Avec des écarts d'age de plusieurs années, (majorité de joueurs de 2010) les U18 ont su faire honneur à leur club.













© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...