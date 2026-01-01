 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
Hockey sur glace - Mineur U17/U20 Elite
U20 - BDL Grenoble vs Cergy
 
Retour sur la 17ème journée du championnat français U20 Elite de hockey sur glace.
 
Polesud, Grenoble, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 16/01/2026 à 20:00
Arbitres :  GERMANEAUD Bastien, PIFFARD Thais et SCOLARI Quentin

Buts :

Grenoble U20 :
08:12 RAYER Mathis assisté BELVAL Paul et MILLE Ethan
09:14 AVOINE Soren assisté  GUIDOUX Robin et BOIDRON Lucca
14:22 ALRIC Gaspard assisté  LEPRIEULT Ylhan
18:11 LAHSSINI Malik assisté  BELVAL Paul et TREVIT Tom
47:15 AVOINE Soren assisté  LEPRIEULT Ylhan et LAHSSINI Malik

Cergy U20 :
42:25 JUMEL Kenn assisté WENDLING Noah

Pénalités :

Grenoble : 10 minutes
Cergy : 14 minutes

Pour cloturer ce gros week end de hockey à Polesud, les U20 reçoivent comme leurs ainés les jokers de Cergy.
Gros challenge pour Cergy qui sont en bas de classement pendant que Grenoble domine en tête, les BDL n'ont pas perdu depuis le 21 septembre 25 !

Grenoble domine alors que les efforts des jokers pour imposer leur jeu restent vain. 
Il faudra attente la 42eme minute pour que Cergy debloque leur compteur.

Les BDL enchainent donc une 12eme victoire d'affilée avec un score sans appel de 5 à 1.

Photo hockey Mineur U17/U20 Elite - Mineur U17/U20 Elite - U20 - BDL Grenoble vs Cergy
photo: Delphine Verdonnet


Photo hockey Mineur U17/U20 Elite - Mineur U17/U20 Elite - U20 - BDL Grenoble vs Cergy
photo : Delphine Verdonnet


Photo hockey Mineur U17/U20 Elite - Mineur U17/U20 Elite - U20 - BDL Grenoble vs Cergy
photo : Delphine Verdonnet


Photo hockey Mineur U17/U20 Elite - Mineur U17/U20 Elite - U20 - BDL Grenoble vs Cergy
photo: Delphine Verdonnet


 
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
 
Réactions sur l'article
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 