Hockey sur glace - Mineur U17/U20 Elite U20 - BDL Grenoble vs Cergy Retour sur la 17ème journée du championnat français U20 Elite de hockey sur glace. Polesud, Grenoble, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 16/01/2026 à 20:00 Tweeter Arbitres : GERMANEAUD Bastien, PIFFARD Thais et SCOLARI Quentin



Buts :



Grenoble U20 :

08:12 RAYER Mathis assisté BELVAL Paul et MILLE Ethan

09:14 AVOINE Soren assisté GUIDOUX Robin et BOIDRON Lucca

14:22 ALRIC Gaspard assisté LEPRIEULT Ylhan

18:11 LAHSSINI Malik assisté BELVAL Paul et TREVIT Tom

47:15 AVOINE Soren assisté LEPRIEULT Ylhan et LAHSSINI Malik



Cergy U20 :

42:25 JUMEL Kenn assisté WENDLING Noah



Pénalités :



Grenoble : 10 minutes

Cergy : 14 minutes



Pour cloturer ce gros week end de hockey à Polesud, les U20 reçoivent comme leurs ainés les jokers de Cergy.

Gros challenge pour Cergy qui sont en bas de classement pendant que Grenoble domine en tête, les BDL n'ont pas perdu depuis le 21 septembre 25 !



Grenoble domine alors que les efforts des jokers pour imposer leur jeu restent vain.

Il faudra attente la 42eme minute pour que Cergy debloque leur compteur.



Les BDL enchainent donc une 12eme victoire d'affilée avec un score sans appel de 5 à 1.



photo: Delphine Verdonnet



