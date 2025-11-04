|
|Hockey sur glace - Mineur U17/U20 Elite
|
|U20 - BDL Grenoble vs Gap
|
|Retour sur la 14ème journée du championnat français U20 Elite de hockey sur glace.
|
|
|Polesud, Grenoble, Hockey Hebdo
|
Delphine Verdonnet le 09/12/2025 à 11:30
|
|
Arbitres : GERMANEAUD Bastien, JULLIAN Pierre-Louis et DUBOUIS Samuel
Buts :
Grenoble U20 :
11:32 LEPRIEULT Ylhan assisté TURLURE Loe et REY-GIRAUD Kilian
19:59 LAHSSINI Malik assisté REY-GIRAUD Kilian et BOIDRON Lucca
37:40 TURLURE Loe assisté AVOINE Soren et REY-GIRAUD Kilian
45:29 GUIDERA Hugo assisté BELVAL Paul et LEPRIEULT Ylhan
57:42 BAYET Cevan assisté RAYER Mathis
Gap U20 :
44:09 PACCAUD Dylan assisté VAISSAIRE Nohan et BACHELET Gabin
Pénalités :
Grenoble : 2 minutes
Gap : 2 minutes
|Photographe © Delphine Verdonnet
|Photographe © Delphine Verdonnet
|Photographe © Delphine Verdonnet
|Photographe © Delphine Verdonnet
|
|
|
|
|
|
|
