Hockey sur glace - Mineur U17/U20 Elite
U20 - BDL Grenoble vs Gap
 
Retour sur la 14ème journée du championnat français U20 Elite de hockey sur glace.
 
Polesud, Grenoble, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 09/12/2025 à 11:30
Arbitres :  GERMANEAUD Bastien, JULLIAN Pierre-Louis et DUBOUIS Samuel

Buts :

Grenoble U20 :
11:32 LEPRIEULT Ylhan  assisté TURLURE Loe et REY-GIRAUD Kilian
19:59 LAHSSINI Malik assisté REY-GIRAUD Kilian et BOIDRON Lucca
37:40 TURLURE Loe assisté AVOINE Soren et REY-GIRAUD Kilian
45:29 GUIDERA Hugo assisté BELVAL Paul et LEPRIEULT Ylhan
57:42 BAYET Cevan assisté RAYER Mathis

Gap U20 :
44:09 PACCAUD Dylan assisté VAISSAIRE Nohan et BACHELET Gabin

Pénalités :

Grenoble : 2 minutes
Gap : 2 minutes

Photo hockey Mineur U17/U20 Elite - Mineur U17/U20 Elite - U20 - BDL Grenoble vs Gap
Photographe © Delphine Verdonnet


