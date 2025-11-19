|
|Hockey sur glace - Mineur U17/U20 Elite
|
|U20 - BDL Grenoble vs Strasbourg
|
|Retour sur la 11ème journée du championnat français U20 Elite de hockey sur glace.
|
|
|Grenoble Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo
|
Delphine Verdonnet le 19/11/2025 à 17:51
|
|
Arbitres : ROMMEVAUX Mikaël assistée JULLIAN Pierre-Louis et FAUVEL Quentin
Buts :
Grenoble U20 :
27:14 DE SMITT Sacha assisté LAHSSINI Malik (égalité numérique)
35:50 ROTOLO Enzo assisté VIAL Ilmar et REY-GIRAUD Kilian (égalité numérique)
42:19 ALRIC Gaspard assisté TOUKMATCHEV Maxime et AVOINE Soren (égalité numérique)
54:05 ROTOLO Enzo assisté LAHSSINI Malik et BIZAT Kayliss (égalité numérique)
57:29 BIZAT Kayliss assisté OBNINSKY Neelan et ROTOLO Enzo (égalité numérique)
Strasbourg U20 :
11:52 BEAU Pamphile assisté RICOU Matteo et POINTDAVOINE Romain (égalité numérique)
58:37 DUPUY Louis assisté TOUNKARA Lenny (égalité numérique)
59:50 GONCALVES-REBOLO Sandro assisté DUPUY Louis et TOUNKARA Lenny (égalité numérique)
Pénalités :
Grenoble : 2 minutes
Strasbourg : 0 minutes
|photo: Delphine Verdonnet
|photo : Delphine Verdonnet
|photo: Delphine Verdonnet
|
|
|
|
|
|
|
