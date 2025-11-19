Hockey sur glace - Mineur U17/U20 Elite U20 - BDL Grenoble vs Strasbourg Retour sur la 11ème journée du championnat français U20 Elite de hockey sur glace. Grenoble Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 19/11/2025 à 17:51 Tweeter Arbitres : ROMMEVAUX Mikaël assistée JULLIAN Pierre-Louis et FAUVEL Quentin



Buts :



Grenoble U20 :

27:14 DE SMITT Sacha assisté LAHSSINI Malik (égalité numérique)

35:50 ROTOLO Enzo assisté VIAL Ilmar et REY-GIRAUD Kilian (égalité numérique)

42:19 ALRIC Gaspard assisté TOUKMATCHEV Maxime et AVOINE Soren (égalité numérique)

54:05 ROTOLO Enzo assisté LAHSSINI Malik et BIZAT Kayliss (égalité numérique)

57:29 BIZAT Kayliss assisté OBNINSKY Neelan et ROTOLO Enzo (égalité numérique)



Strasbourg U20 :

11:52 BEAU Pamphile assisté RICOU Matteo et POINTDAVOINE Romain (égalité numérique)

58:37 DUPUY Louis assisté TOUNKARA Lenny (égalité numérique)

59:50 GONCALVES-REBOLO Sandro assisté DUPUY Louis et TOUNKARA Lenny (égalité numérique)



Pénalités :



Grenoble : 2 minutes

Strasbourg : 0 minutes



