Hockey sur glace - Mineur U17/U20 Elite
U20 - BDL Grenoble vs Strasbourg
 
Retour sur la 11ème journée du championnat français U20 Elite de hockey sur glace.
 
Grenoble Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 19/11/2025 à 17:51
Arbitres :  ROMMEVAUX Mikaël assistée  JULLIAN Pierre-Louis et  FAUVEL Quentin

Buts :

Grenoble U20 :
27:14  DE SMITT Sacha assisté  LAHSSINI Malik (égalité numérique)    
35:50  ROTOLO Enzo assisté  VIAL Ilmar et  REY-GIRAUD Kilian (égalité numérique)    
42:19  ALRIC Gaspard assisté  TOUKMATCHEV Maxime et  AVOINE Soren (égalité numérique)    
54:05  ROTOLO Enzo assisté LAHSSINI Malik et  BIZAT Kayliss (égalité numérique)    
57:29  BIZAT Kayliss assisté  OBNINSKY Neelan et ROTOLO Enzo   (égalité numérique)    

Strasbourg U20 :
11:52  BEAU Pamphile assisté  RICOU Matteo et  POINTDAVOINE Romain (égalité numérique)
58:37  DUPUY Louis assisté  TOUNKARA Lenny (égalité numérique)
59:50 GONCALVES-REBOLO Sandro assisté  DUPUY Louis et  TOUNKARA Lenny (égalité numérique)

Pénalités :

Grenoble : 2 minutes
Strasbourg : 0 minutes

Photo hockey Mineur U17/U20 Elite - Mineur U17/U20 Elite - U20 - BDL Grenoble vs Strasbourg
photo: Delphine Verdonnet


Photo hockey Mineur U17/U20 Elite - Mineur U17/U20 Elite - U20 - BDL Grenoble vs Strasbourg


