Hockey sur glace - Mineur U17/U20 Elite U20 - BDL Grenoble vs Villard de Lans Retour sur la 22ème journée du championnat français U20 Elite de hockey sur glace. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 21/02/2026 à 14:42 Tweeter Arbitres : DOUCHY Jérémie, JULLIAN Pierre-Louis et SCOLARI Quentin



Buts :



Grenoble U20 :

02:27 REY-GIRAUD Kilian



Villard de Lans U20 :

18:19 VAN DEN ABBEELE Nathan assisté LESTRADE Thomas

34:29 LESTRADE Thomas assisté BARON Paul

59:58 VAN DEN ABBEELE Nathan



Pénalités :



Grenoble : 4 minutes

Villard : 8 minutes



En plein tournoi olympique, les U20 reçoivent leurs voisins, les Ours de Villard de Lans.



Grenoble ouvre rapidement leur compteur, au bout de quelques minutes de match.

Ils rentrent bien dans la partie mais les Ours ne se laissent pas déstabiliser.

Le jeu est bien équilibré et les visiteurs égalisent avant de rentrer au vestiaire.



photo : Delphine Verdonnet



Les grenoblois ont beau pousser, leurs efforts ne sont pas récompensés. Villard prend le lead du match avant la fin de la 2eme période.



photo: Delphine Verdonnet



Le 3eme tiers est très serré. Grenoble finit par sortir son gardien à 59 minutes. Cependant, cela ne va pas suffire pour aller chercher des prolongations. Villard marque un 3eme tiers en cage vide.



photo : Delphine Verdonnet



Les ours font donc tomber le leader qui voit sa série de 16 victoires consécutives s'arreter.



photo: Delphine Verdonnet











