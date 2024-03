Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Mineur U17/U20 Elite U20 - BDL vs Caen 23eme et dernière journée de la saison régulière U20 Grenoble, Polesud, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 04/03/2024 à 12:45 Tweeter 134 spectateurs



Buts :



Grenoble U20 :

15:58 RIU Nathan assisté GALVEZ Hugo et FOGLIANO Bastien (supériorité numérique)

19:04 GALVEZ Hugo assisté MICHON Ethan FOGLIANO Bastien (égalité numérique)

32:40 MICHON Ethan assisté GALVEZ Hugo (égalité numérique)

33:50 LEPRIEULT Ylhan assisté NICOUD Nathan et DE SMITT Sacha (égalité numérique)

38:52 KAHN Ruben assisté GUIDOUX Robin et AUDISIO Lucas (égalité numérique)

46:47 RIU Nathan assisté FOGLIANO Bastien et QUAIX Axel (égalité numérique)



Caen U20 :

11:48 POGNANT Matias assisté BUSSAT Matéo (égalité numérique)

41:20 DETOUTEVILLE Valentin assisté POGNANT Matias et GINCOURT Peter (supériorité numérique)

53:56 CLAIREAUX Thibault assisté MARIE Syrian et TRASSARD Meven (égalité numérique)

54:12 POGNANT Matias assisté BELLANGER Alix (égalité numérique)



Pénalités :

Grenoble : 4 minutes

Caen : 4 minutes





Pendant que les autres poules ont démarré les play off, Grenoble reçoit son dauphin au classement général, Caen.



Un match avec un petit air de play off, et un test pour l'équipe de Grenoble qui va entamer la dernière partie de la saison avec une équipe réduite. Les U20 vont devoir se partager entre Vaujany et Chambéry, toutes 2 sur la ligne de départ de PO.



Photographe © Delphine Verdonnet

Les BDL mènent bien le match, avec un 3eme tiers plus mitigé. Caen va en profiter et essaie de recoller au maximum au score.

Loic DIAZ, le jeune gardien grenoblois qui évolue au sein des U17 a gardé admirablement les cages.



La saison régulière s'achève donc sur une 17eme vitoire pour Grenoble (contre 3 défaites).



Grenoble recevra Amiens pour les 1/4 finale samedi 9 et dimanche 10 mars.



Photographe © Delphine Verdonnet

© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







