Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Mineur U17/U20 Elite U20 - BDL vs Rouen Après une défaite la semaine dernière contre Gap, les BDL veulent confirmer leur statut de leader. Grenoble, Polesud, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 15/01/2024 à 17:30 Tweeter

FICHE TECHNIQUE



Arbitres : GEORGE Yohan assisté par BAUDRY Florian et Bergamelli Viny

Pénalités : 12 Minutes contre Grenoble - 6 minutes contre Rouen



Buts Grenoble :

16:06 NSONSA KITALA Noa assisté TERGLAV Niklas et NICOUD Nathan (égalité numérique)

16:38 DE SMITT Sacha assisté NOGARETTO Hugo et DUFOUR Mathis (égalité numérique)

29:07 TOUBHANS BESNIER Téo assisté DE SMITT Sacha et NOGARETTO Hugo (supériorité numérique)

36:26 NICOUD Nathan assisté RENAULT Jules (égalité numérique)

45:35 GUIDOUX Tom assisté RAVEAUD Hugo (égalité numérique)

55:47 TOUBHANS BESNIER Téo assisté RENAULT Jules (égalité numérique)



Buts Rouen :

02:06 GRANDPIERRE Charles (égalité numérique)

52:14 LECHEVALLIER Nicolas assisté VANDEPUTTE Thomas et GAULTIER Felix (supériorité numérique)





Après un match douloureux la semaine dernière à Gap, les grenoblois reçoivaient Rouen pour ce premier match à domicile de l'année 2024. Un classico qui penche du coté grenoblois cette saison (3 victoires sur 3 rencontres).



Photographe : © Delphine Verdonnet



Même si c'est les Dragons qui sont les premiers à scorer, la dominantion des Grenoblois se fait de plus en plus forte au fil du match.



Photographe : © Delphine Verdonnet



Le score final est sans appel, 6 à 2 pour les BDL.



Photographe : © Delphine Verdonnet



Grenoble prend le large au classement à 5 journées de la fin de la saison régulière.



© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur