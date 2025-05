Hockey sur glace - Hockey Mineur U20 - Clermont Championnat de France Hockey 3X3 Un titre pour Clermont cette saison mais en U20. Lors d'un tournoi final de hockey 3X3, Les Sangliers Arvernes se sont emparés du titre de Champions de France Catégorie U20. Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis-Cizeron), Hockey Hebdo Gaëtan Boucheret le 27/05/2025 à 19:00 Tweeter Hockey 3x3 Clermont Champion de France

A l’instar du basket le hockey sur glace a son championnat 3X3, une nouvelle discipline en marche dans les sports de glace. Courant mai 2025 s’est joué à la patinoire Papadakis-Cizeron de Clermont-Clermont les Finales du championnat U20 de Hockey 3x3.

Le tournoi a vu s’opposer les équipes d’Annecy, Chambéry, Clermont-Ferrand, le HC 74 et Lyon. Au terme d’une lutte acharnée et très électrique lors du dernier match Les Sangliers Arvernes se sont emparés du Titre de Champions de France U20 de Hockey 3X3. Parmi les joueurs qui ont disputé ce championnat bon nombre de jeunes espoirs du hockey français s’y sont bien illustrés. Certains de par leur travail toute une saison ont même pu évoluer dans différents championnats de Division 1, Division 2 etc., autant dire que le plateau était de qualité.





Le classement complet : 1 – Clermont-Ferrand : 12 points

2 – Lyon : 9 points

3 – Annecy : 6 points

4 – Chambéry : 3 points

5 – HC 74 : 0 point



Pour Clermont, ce titre est gage de bel avenir pour un club en pleine reconstruction.



Clermont U20 - Champions de France Hockey 3X3





En marge de l'événement les Lyonnais ont été récompensés du titre de Champions de Ligue Sud Est de Hockey 3x3 U20.





Lyon U20 - Champions de Ligue Sud-Est Hockey 3X3





A VENIR DIAPORAMA DE LA FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE U20 DE HOCKEY 3X3 Le Hockey 3x3



🏒 Le hockey sur glace 3x3 : une nouvelle discipline en marche

Avec le soutien de l’IIHF et son président Luc Tardif, le hockey sur glace connaît une évolution majeure : l’introduction du format 3 contre 3, appelé à séduire un public plus jeune, plus connecté, et à faciliter le développement de la discipline dans les pays émergents.



🎯 Un format plus accessible et plus rapide

Pensé pour des tournois courts et spectaculaires, le hockey 3x3 conserve l'essence du jeu tout en le rendant plus dynamique : 3 joueurs de champ + 1 gardien par équipe sur la glace.

sur la glace. Effectif réduit : 6 à 9 joueurs de champ et 1 à 2 gardiens par équipe.

: 6 à 9 joueurs de champ et 1 à 2 gardiens par équipe. Matchs en trois tiers-temps de 15 minutes , sans arrêt de jeu.

, sans arrêt de jeu. Aucune mise en échec autorisée : plus de vitesse, moins de contact.

autorisée : plus de vitesse, moins de contact. Tournois obligatoires regroupant au minimum 3 équipes, sur patinoire complète (ou version « petite glace » : 26x18 m). 📌 Un levier de développement mondial

Plus économique, ce format permet de jouer sur des patinoires de taille réduite avec moitié moins de joueurs qu’en 5x5. Il favorise l’émergence de nations comme le Mexique, Hong Kong, le Kenya ou la Tunisie. Des compétitions se tiennent désormais dans plusieurs pays, dont le Brésil, le Royaume-Uni et la France (notamment dans le hockey féminin et para-hockey).



🏅 En route vers les JO 2030

L’IIHF a officiellement soumis au CIO une proposition pour intégrer le 3x3 aux Jeux olympiques d’hiver de 2030. En cas de validation, un tournoi rassemblerait 16 équipes (8 masculines, 8 féminines), soit 240 joueurs de plus dans le tournoi olympique.



⚠️ Une formule encore discutée

Si certains voient le 3x3 comme une innovation bienvenue et complémentaire au hockey traditionnel, d’autres y voient un format « allégé », moins exigeant, destiné uniquement à l’événementiel. L’IIHF, elle, parie sur l’avenir : faire du 3x3 une discipline autonome, dynamique, accessible… et olympique.

