Hockey sur glace - Mineur U17/U20 Elite U20 : Grenoble - Anglet Grenoble s'impose largement Grenoble, Polesud, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 26/02/2024 à 13:03 Tweeter Buts :



Grenoble U20 :

08:09 DUFOUR Mathis assisté NICOUD Nathan (égalité numérique)

14:05 DUFOUR Mathis assisté RAVEAUD Hugo et ROTOLO Enzo (égalité numérique)

38:34 RIU Nathan assisté RENAULT Jules (égalité numérique)

38:58 NSONSA KITALA Noa assisté BOISSON Thomas et DUFOUR Mathis (égalité numérique)

51:40 MICHALLON Yannis assisté MATTIONI Arthur et KAHN Ruben (supériorité numérique)

52:40 RAVEAUD Hugo assisté NSONSA KITALA Noa (égalité numérique)





Anglet U20 :

/









20 items

Photographe : © Delphine Verdonnet

(cliquer pour accéder à la galerie complète)











© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo