Hockey sur glace - Mineur U17/U20 Elite U20 - Grenoble chute face à Gap 1ere défaite pour les Brûleurs de loups Grenoble, polesud , Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 29/10/2023 à 18:17 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : GEORGE Yohan assisté par SALICIO Olivier et Bergamelli Viny

Pénalités : 8 Minutes contre Grenoble - 26 minutes contre Gap



Buts Grenoble :

25:45 Leprieult Ylhan (égalité numerique)



Buts Gap :

04:56 Bermond Gonnet Nathan assisté Garnier William (égalité numérique)

13:20 Bermond Gonnet Romain assisté Chauvel Raphaël et Colomban Yoan (égalité numérique)

55:01 Fine Antonin (égalité numérique)

59:33 Bermond Gonnet Nathan (égalité numérique)



Les U20 ont la lourde charge de clôturer ce gros week end de hockey à Polesud.

Un derby contre Gap qui risque d être intéressant au vue du niveau de Gap l'année dernière

en play off.



Photographe : ©Delphine Verdonnet



L'affiche n'a pas déçu et les locaux ont du mal. Le portier grenoblois va très très souvent

sauver les siens.



Photographe : ©Delphine Verdonnet



Cependant Gap va créer l'exploit de battre les champions en titre sur leur terrain.

Les pénalités grenobloises coûtent cher.

Le match fut serré jusqu'aux dernières minutes. Antonin Fine va permettre de prendre

Définitivement l'avantage à la 55eme minute. La sortie du portier grenoblois ne sauve pas

les BDL. Gap s'offre définitivement le match en marquant un 4eme but en cage vide.



Photographe : ©Delphine Verdonnet



© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo