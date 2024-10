Hockey sur glace - Mineur U17/U20 Elite U20 - Grenoble vs Angers 5éme journée - saison régulière Patinoire Polesud de Grenoble, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 08/10/2024 à 07:45 Tweeter 122 spectateurs



Arbitres : BRIOLAT Eric assisté SALICIO Olivier et BIOT Thiefen



Buts :



Grenoble U20 :

10:32 ALVES PEREIRA Kilian (infériorité numérique)

24:50 GAUTIER Titouan assisté FOGLIANO Bastien (égalité numérique)

27:07 ALVES PEREIRA Kilian assisté GUIDOUX Robin et GAILLARD Gianny (supériorité numérique)

27:49 MILLE Ethan assisté LAHSSINI Malik et BELVAL Paul (égalité numérique)

58:14 MILLE Ethan assisté TERRAS Auxence et GAILLARD Gianny (égalité numérique)



Angers U20 :

/

Photographe : © Delphine Verdonnet

(cliquer pour accéder à la galerie complète)



Photographe : © Delphine Verdonnet



Photographe : © Delphine Verdonnet



Photographe : © Delphine Verdonnet



Photographe : © Delphine Verdonnet







