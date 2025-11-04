Hockey sur glace - Mineur U17/U20 Elite U20 - Grenoble vs HC74 1er journée saison régulière Grenoble, Polesud, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 16/09/2025 à 11:30 Tweeter Arbitres : JURE Eloise assistée DONAT-MAGNIN et MONTEIL Clement



Buts :

Grenoble U20 :

12:10 GAUTIER Titouan assisté RAYER Mathis et OBNINSKY Neelan (égalité numérique)

21:40 GAUTIER Titouan assisté GAILLARD Gianny et OBNINSKY Neelan (égalité numérique)

24:11 MARTEL Hector (Infériorité numérique)

26:37 OBNINSKY Neelan assisté BIZAT Kayliss et GAILLARD Gianny (égalité numérique)

29:29 GAILLARD Gianny assisté PATUREL Romain et MILLE Ethan (égalité numérique)

33:04 GAILLARD Gianny assisté MARTEL Hector et LAHSSINI Malik (Supériorité numérique)

38:41 MARTEL Hector assisté LAHSSINI Malik et ALRIC Gaspard (égalité numérique)

42:02 MARTEL Hector assisté ALRIC Gaspard et GUIDERA Hugo (égalité numérique)



HC74 U20 :

47:16 DOULIOT Benjamin assisté OCELLI Clement et ROBERT Charlie (Double supériorité numérique)





Pénalités :

Grenoble : 14 minutes

HC74 : 20 minutes



photo: Delphine Verdonnet



Après le démarrage de la magnus vendredi, c'était au tour des U20 de lancer leur saison régulière.

Entame de saison parfaitement réussie avec une victoire sans conteste sur le HC74.

L'équipe de Grenoble a démontré son potentiel pour cette nouvelle saison.

Après le départ de 3 joueurs cadres (N.Terglav, D.Terglav et K.Alves Pereira) et des joueurs expérimentés qui ont passé la barre des 21 ans, cela aurait pu être délicat mais la relève est clairement là.



photo: Delphine Verdonnet



photo : Delphine Verdonnet



