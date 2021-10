Hockey sur glace - U 20 Elite U20: Grenoble - Amiens Les matchs s'enchaînent pour les U20. Après la réception de Rouen dimanche, les grenoblois retrouvent Pole Sud pour affronter Amiens. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 30/10/2021 à 17:34 Tweeter

FICHE TECHNIQUE

92 spectateurs



Arbitres : BARCELO Joris assisté de KARLA Erik Faye et UGOLINI Quentin



Pénalités

8 Minutes contre Grenoble

6 minutes contre Amiens



Buts :

0-1 : 18:44 : 15 RUSNAK Adam assisté 12 ORME-LYNCH Matteo (Egalité numérique)

1-1 : 23:31 : 96 GUIDOUX Tom assisté 24 LESAGE Léo 91 SIRAUDIN Paul (Supériorité numérique)

1-2 : 34:03 : 12 ORME-LYNCH Matteo assisté 15 RUSNAK Adam 24 MONET Titouan (Supériorité numérique)

2-2 : 36:51 : 47 CLERC Antonin assisté 66 GALLIGANI Luca et 65 DJIGAOURI Sasha (Egalité numérique)

2-3 : 42:47 : 5 SOUBRA Yassine assisté 12 ORME-LYNCH Matteo 6 MANIGAULT Leo (double Supériorité numérique)

3-3 : 46:31 : 96 GUIDOUX Tom assisté 91 SIRAUDIN Paul 77 FERTIN Antoine (Supériorité numérique)

4-3 : 54:45 : 91 SIRAUDIN Paul assisté 24 LESAGE Léo 97 NAVARRO Emmanuel (Egalité numérique)



photo: Delphine Verdonnet



Les matchs s'enchainent pour les U20. Après la réception de Rouen dimanche, les grenoblois retrouvent Pole Sud pour affronter Amiens.



Ce match ne restera clairement pas dans les anales ... Après un match contre les Dragons, on ne peut pas dire que les BDL étaient au même niveau de jeu.

Au final, Grenoble s'impose tout de même 4 à 3 avec une domination assez claire en dernière période.



Les BDL enchainent donc 8 victoires sur 8 matchs.



Le prochain match à domicile verra la réception de Strasbourg le jeudi 4 novembre.



photo: Delphine Verdonnet © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







