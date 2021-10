Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey Mineur U20: Grenoble - Rouen Pour cette 8ème journée du championnat, Pole sud accueille le classique Grenoble Rouen. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 28/10/2021 à 09:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



218 spectateurs



Pénalités

8 Minutes contre Grenoble

6 minutes contre Rouen



Buts :

1 -0 : 06:37 : 98 NOGARETTO Hugo assisté 5 GROSSETETE Valentin

2-0 : 20:59 : 91 SIRAUDIN Paul assisté 96 GUIDOUX Tom et 98 NOGARETTO Hugo

3-0 : 25:59 : 5 GROSSETETE Valentin assisté 96 GUIDOUX Tom

3-1 : 30:59 : 20 LOCHU Emilien assisté 6 RAVEAUD Hugo et 17 HERVE Jordan

4-1 : 41:08 : 98 NOGARETTO Hugo assisté 96 GUIDOUX Tom

4-2 : 43:28 : 17 HERVE Jordan assisté 11 PERRET Tommy

5-2 : 48:36 : 96 GUIDOUX Tom assisté 5 GROSSETETE Valentin

6-2 : 58:17 : 5 GROSSETETE Valentin assisté 96 GUIDOUX Tom et 98 NOGARETTO Hugo

photo: Delphine Verdonnet

Lors du 1er tiers, Rouen mène plutôt le jeu. Ils sont aidés par les prisons qui s'enchainent côté BDL. Mais ce sont les Grenoblois qui débloquent le compteur en premier. Les rouennais, malgré leur acharnement et tentatives de tirs n'arrivent pas à concrétiser.

Ils finissent le tiers en double infériorité, ce qui met dans de bonnes dispositions les BDL pour entamer le 2eme tiers.



Il leur faut en effet, moins d'une minute pour tromper le portier rouennais. Rouen un peu abasourdi, se prend un autre but quelques minutes plus tard.

Cela a l'avantage de réveiller les rouennais qui ouvrent enfin leur compteur.



Le match s'équilibre ensuite avec 2 équipes qui en veulent et se rendent coup pour coup.

Grenoble prend définitivement l'avantage au 3eme tiers et s'offre une victoire 6-2 !



Les BDL consolident leur 1ere place au classement et devancent désormais Rouen de 6 points.



photo: Delphine Verdonnet © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







