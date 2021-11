Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - U 20 Elite U20: Grenoble - Strasbourg Photo et résumé du match U20 Elite Grenoble - Strasbourg du 4 novembre 2021 Patinoire Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 10/11/2021 à 22:46 Tweeter FICHE TECHNIQUE



103 spectateurs

Arbitres : BARCELO Joris assisté de KARLA Erik Faye et TCHEKACHEV David

Pénalités

4 Minutes contre Grenoble

12 minutes contre Strasbourg



Buts :



1-0 : 10:35 : 98 NOGARETTO Hugo 96 assisté GUIDOUX Tom 91, SIRAUDIN Paul (Egalité numérique)

2-0 : 12:15 : 98 NOGARETTO Hugo assisté 77 FERTIN Antoine, 24 LESAGE Léo (Supériorité numérique)

2-1 : 15:43 : 11 POUSSE Arthur assisté 8 BECKMANN Léopold , 2 BRITES Raphael (Egalité numérique)

3-1 : 16:33 : 97 NAVARRO Emmanuel assisté 91 SIRAUDIN Paul , 13 BACHELET Matias (Egalité numérique)

4-1 : 19:55 : 13 BACHELET Matias assisté 97 NAVARRO Emmanuel , 91 SIRAUDIN Paul (Egalité numérique)

5-1 : 23:04 : 91 SIRAUDIN Paul assisté 98 NOGARETTO Hugo , 42 DOGEMONT Alexis (Supériorité numérique)

5-2 : 32:10 : 7 DELATOUR Colin assisté 6 LABAT Enzo (Egalité numérique)

5-3 : 38:23 : 7 DELATOUR Colin assisté 17 CHAUBELL Aurélien, 12 VINALS Ludovic (Egalité numérique)

5-4 : 45:24 : 24 POIROT Enzo assisté 7 DELATOUR Colin (Egalité numérique)

6-4 : 50:10 : 81 LETELLIER Hugo (Egalité numérique)

Grenoble domine dès le début et le portier grenoblois est assez tranquille. En revanche, le gardien strasbourgeois ne peut pas en dire autant !

Les BDL ouvrent le score à la 10eme minute.



Grenoble prend ses aises, même si les jeunes strasbourgeois vont profiter d'une erreur en défense pour débloquer leur compteur.

Ils ne récupèrent cette bouffée d'air que pour peu de temps car les Grenoblois passent à la vitesse supérieure en enchaînant les buts.



Strasbourg refuse tout de même de passer sous le rouleau compresseur grenoblois et essaie d'imposer son jeu. Cela leur rapporte 3 buts et ralentit le rythme des BDL.

Cependant, cela n'est pas suffisant et les Grenoblois décrochent la victoire et restent invaincus !



