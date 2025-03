Hockey sur glace - Mineur U17/U20 Elite U20 1/2 finale Grenoble vs Gap U20 1/2 finale Grenoble vs Gap Grenoble, Polesud, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 13/03/2025 à 10:00 Tweeter MATCH 1 :



Arbitres : ICARD Damien assisté SALICIO Olivier et NEURAZ Steven



Buts :



Grenoble U20 :

34:18 FOGLIANO Bastien assisté TOUKMATCHEV Maxime et RAVEAUD Hugo (égalité numérique)

46:55 ALVES PEREIRA Kilian assisté TERGLAV Nolan et TERGLAV Niklas (égalité numérique)



Gap U20 :

11:32 BERMOND GONNET Nathan assisté ESCALLIER Arthur (égalité numérique)

49:45 ESCALLIER Arthur assisté JADIN Noe (égalité numérique)



Pénalités :

Grenoble : 4 minutes

Gap : 6 minutes



Delphine Verdonnet



Delphine Verdonnet



MATCH 2 :



Arbitres : DERKAOUI Tristan assisté NEURAZ Steven et GERMANEAUD Bastien



Buts :



Grenoble U20 :

11:55 NICOUD Nathan (égalité numérique)

29:56 TERGLAV Nolan assisté ROTOLO Enzo et RAVEAUD Hugo (égalité numérique)

59:40 NOGARETTO Hugo assisté TERGLAV Darcy (égalité numérique)



Gap U20 :

32:22 BERMOND GONNET Nathan (supériorité numérique)



Pénalités :

Grenoble : 8 minutes

Gap : 10 minutes







Après un 1er match très tendu et un match nul, tout se joue finalement sur le match 2.

Comme le samedi, le match 2 est très disputé et le score aurait pu basculé d'un coté comme de l'autre.

Cela s'est joué aux détails et dans cet exercice Grenoble domine Gap.

Direction la finale pour les BDL qui avaient raté le coche l'année dernière pour la 1ere fois de leur histoire.



Une finale inédite démarre donc ce samedi 15 mars à Caen puis se cloturera à Grenoble le 22 et 23 mars.



Photographe : © Delphine Verdonnet

(cliquer pour accéder à la galerie complète) © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur