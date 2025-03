Hockey sur glace - Mineur U17/U20 Elite U20 1/4 finale Grenoble vs Cergy Cergy arrivera-t-il à éliminer Grenoble après avoir sorti Amiens au tour 1 ? Polesud, Grenoble, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 10/03/2025 à 22:00 Tweeter MATCH 1 :



Arbitres : AUMERAS Benjamin assisté FORESTIER Kylian et CREUX-BEAUGIRAUD Yohann



Buts :



Grenoble U20 :

19:50 REY-GIRAUD Kilian assisté GUIDOUX Robin et TERGLAV Darcy (égalité numérique)

35:24 NICOUD Nathan assisté TOUKMATCHEV Maxime et DE SMITT Sacha (Supériorité numérique)

51:52 TERGLAV Nolan assisté TERGLAV Darcy et ALVES PEREIRA Kilian (Supériorité numérique)

58:00 TERGLAV Nolan assisté ALVES PEREIRA Kilian et REY-GIRAUD Kilian (Supériorité numérique)



Cergy U20 :

/



Pénalités :

Grenoble : 10 minutes

Cergy : 12 minutes











MATCH 2 :



Arbitres : AUMERAS Benjamin assisté FORESTIER Kylian et CREUX-BEAUGIRAUD Yohann



Buts :

Grenoble U20 :

15:05 TERRAS Auxence assisté RIU Nathan (égalité numérique)

57:53 RAVEAUD Hugo assisté TOUKMATCHEV Maxime et TERRAS Auxence (égalité numérique)



Cergy U20 :

20:50 HOSTEIN Arthur assisté GIRRE Lucas (infériorité numérique)

43:49 JOKINEN Lyly assisté GIRRE Lucas et JRIBI - CHAUVIERE Ewen (égalité numérique)



Pénalités :

Grenoble : 10 minutes

Cergy : 12 minutes



Au terme de 2 matchs très tendus, Grenoble s'impose 6 buts à 2.

Cergy a poussé l'équipe des Bruleurs jusqu'au bout mais l'avantage prise au 1er match par les locaux est trop dure à compenser.

Les BDL filent en demi finale et recevront les jeunes rapaces de Gap le 8 et 9 mars.







Photographe : © Delphine Verdonnet

(cliquer pour accéder à la galerie complète)

© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.