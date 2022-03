Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - U 20 Elite U20 Grenoble - Villard de Lans Photo et résumé des deux matchs des quarts de finale U20 entre les Brûleurs de Loups de Grenoble et les Ours de Villard de Lans Patinoire Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 15/03/2022 à 23:48 Tweeter Match 1 FICHE TECHNIQUE 427 spectateurs Arbitres : GEORGE Yohan assisté par UGOLINI Quentin et TCHEKACHEV David Pénalités 6 Minutes contre Grenoble -10 minutes contre Rouen

Buts Grenoble : 17 :02 : SIRAUDIN Paul assisté BACHELET Matias et DESPATIE Mathis (égalité numérique) 20 :29 BACHELET Matias assisté NOGARETTO Hugo et SIRAUDIN Paul (égalité numérique) 21 :28 NOGARETTO Hugo assisté BACHELET Matias et SIRAUDIN Paul (égalité numérique) 29 :05 BACHELET Matias assisté DJIGAOURI Sasha et GROSSETETE Valentin (Supériorité numérique) 34 :45 DESPATIE Mathis assisté SIRAUDIN Paul et BACHELET Matias (Supériorité numérique) 38 :00 BACHELET Matias assisté SIRAUDIN Paul et NOGARETTO Hugo (égalité numérique) 38 :54 GUIDOUX Tom assisté FERTIN Antoine et LESAGE Léo (égalité numérique) 50 :21 GROSSETETE Valentin assisté NOGARETTO Hugo (égalité numérique) Buts Villard de Lans :/ Les jeunes grenoblois attaquent les play off 2022 ce week-end, la poule A ne rentrant en lice qu’en ¼ de finale. Premier de la poule A à la fin de la saison régulière, ils reçoivent leurs voisins, les Ours de Villard de Lans. Villard, 4ème de la poule B a éliminé Caen au tour précédent. La hiérarchie de la saison régulière va t-elle être respectée comme ce fut le cas au tour 2 où les équipes de la poule B ont éliminé les équipes de la C. Un premier tiers est dominé par les jeunes BDL. Le portier grenoblois, Quentin Trillat connait un tiers plutôt calme. Quelques tirs villardiens tout de même. Grenoble est le premier à débloquer son compteur à la 17éme minute de jeu. Malgré la pression grenobloise, les Ours ne concèdent pas d’autres buts. Grenoble lance la grosse machinerie dès les premières minutes de la seconde période. Et Villard va subir ces 20 très longues minutes. 6 buts en 1 tiers ! Villard change son gardien en espérant bloquer la déferlante grenobloise. Les villardiens essaient de garder la tête hors de l’eau, en vain. Les Grenoblois maîtrisent de bout en bout la dernière période. Villard essaie de débloquer son compteur vu que la victoire n’est plus accessible. Mais le portier grenoblois ne lâche rien et signe un blanchissage. Round 2 à venir photo: Delphine Verdonnet Match 2 FICHE TECHNIQUE 234 spectateurs Arbitres : GASNIER Mickaël assisté par BIOT Thiefen et DOUCHY Jeremie Pénalités 14 Minutes contre Grenoble - 12 minutes contre Rouen

Buts Grenoble : 14 :11 : GROSSETETE Valentin assisté NOGARETTO Hugo et MESSIN Pierre (égalité numérique) 37 :28 : GALVEZ Hugo assisté DE SMITT Sacha (égalité numérique) Buts Villard de Lans : 22 :40 : JAMBON Alexis assisté LANCELON Baptiste (égalité numérique)

Le challenge est ardu pour Villard qui doit gagner ce match avec 9 buts d'écart pour valider son billet en demi ! Les 2 équipes sont gonflées à bloc pour ce début de match. Les villardiens sont bien plus combatifs que la veille. Mais c’est Grenoble qui ouvre le bal en marquant 1 but à la 14éme minute. Sur cette réalisation on retrouve le trio habituel de la saison : Grossetete, Nogaretto et Messin. C’est tendu entre les 2 équipes. Les pénalités s’accumulent, pas le cas des buts. Les efforts de Villard finissent à payer et l’équipe débloque enfin son compteur. Les Ours peuvent-ils revenir au score vu l’avalanche du match 1 ? Les 2 formations nous offrent un beau match de play off. Loin de leur performance de la veille, les Villardiens prouvent qu’ils peuvent tenir tête aux BDL. Cela ne sera pas suffisant et le match 2 se clôture sur un score de 2 à 1.

