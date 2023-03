Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Mineur U17/U20 Elite U20 Grenoble file en finale avec facilité Grenoble reçoit en demi finale Caen, 1er de la poule B de la saison régulière. Ces derniers ont sorti le HC74 en quart. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 28/03/2023 à 21:35 Tweeter photo: Delphine Verdonnet

Match 1



Les BDL se présentent encore ce soir avec 1 équipe réduite (beaucoup de joueurs jouent le match 2 des 1/4 avec Vaujany). Les 2 lignes arriveront elles à tenir bon face aux Drakkars ?



Le 1er tiers est dominé par les grenoblois qui shootent encore et encore mais sans succès. Caen défend et tue une double infériorité. Quelques frayeurs toutefois dans leur défense où Grenoble arrive à plusieurs reprises à récupérer le palet et approcher de près le portier.



Vitesse supérieure pour le 2eme tiers. Festival de Hugo Letellier qui signe 1 triplé et 1 assist sur le 4ème but.

Caen est plus menaçant et arrivent 2 fois à tromper le portier des BDL en quelques minutes d'intervalles.

Cependant Grenoble reprend vite l'avantage. La frustration entraîne (logiquement) des prisons...

Dans la dernière période, Grenoble domine. Avec seulement 12 joueurs (hors gardien) ils mènent le jeu au grand dam des Caennais.

Les BDL prennent une avance considérable avant le match 2.





photo: Delphine Verdonnet

Match 2

Grenoble se présente au complet ce soir. Les Drakkars vont devoir tout donner !



Bachelet donne le coup d'envoi en marquant dès la 4eme minute.

Caen résiste mais ne peut jouer que la défense. Aucune chance d'installer leur jeu.

Tran, le portier grenoblois est peut sollicité.

Grenoble déroule et le résultat est sans conteste.



Grenoble se qualifie avec facilité pour la finale pour défendre son titre.

Ce sera contre Angers qui a sorti les young dragons de Rouen.



Rendez vous samedi 1er et dimanche 2 à Pole Sud.









FICHES TECHNIQUE



Match 1

128 spectateurs

Arbitres : METAIS Jérémy assisté par TCHEKACHEV David et SALICIO Olivier

Pénalités : 8 Minutes contre Grenoble - 16 minutes contre Caen



Buts Grenoble :

25:33 LETELLIER Hugo assisté MAGUIN Thomas (égalité numérique)

31:10 LETELLIER Hugo assisté DUFOUR Mathis et DUPONT Arille (Supériorité numérique)

34:32 LETELLIER Hugo assisté ZINGER Sahrane (égalité numérique)

37:12 DUPONT Arille assisté LETELLIER Hugo (infériorité numérique)

57:08 95 assisté ZINGER Sahrane et MICHALLON Yannis (Supériorité numérique)



Buts Caen :

29:06 SAVARY Tom assisté ALVAREZ Marco (égalité numérique)

29:26 ALLOUIS Ysvan assisté ALHAJ Mathias (égalité numérique)





Match 2

226 spectateurs

Arbitres : TURBERT Cédric assisté par TCHEKACHEV David et SALICIO Olivier

Pénalités : 4 Minutes contre Grenoble - 6 minutes contre Caen



Buts Grenoble :

04:35 BACHELET Matias assisté TOUBHANS BESNIER Téo (égalité numérique)

13:06 FERTIN Antoine assisté BACHELET Matias et SIRAUDIN Paul (Supériorité numérique)

25:44 BACHELET Matias assisté TOUBHANS BESNIER Téo et NICOUD Nathan (égalité numérique)

28:11 DE SMITT Sacha assisté ROTOLO Enzo et FERTIN Antoine (égalité numérique)

29:15 BACHELET Matias assisté TOUBHANS BESNIER Téo (égalité numérique)

33:48 MICHON Ethan assisté MATTIONI Arthur (égalité numérique)

35:14 SIRAUDIN Paul assisté NOGARETTO Hugo (égalité numérique)



Buts Caen : /



photo: Delphine Verdonnet © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo