Hockey sur glace - U 20 Elite U20 Photos 1/2 finale Grenoble - Anglet Après avoir éliminé en quart de finale leurs voisins, les Ours de Villard de Lans, Grenoble reçoit Anglet pour les demi. Patinoire Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 22/03/2022 à 22:58 Tweeter Une série qui ressemble au tour précédent : Un match 1 avec un score assez écrasant (7-2) avant de finir la série sur un score serré en match 2 (2-1). Anglet est passé à coté de son match 1, déstabilisé dès le début de la rencontre par la pression grenobloise. Le match 2 a été plus serré avec une meilleure combativité des visiteurs et un nombre important de fautes de la part des grenoblois. Grenoble fait finalement le job et se qualifie pour la finale des play off. Un grands classique se tiendra donc à Pole Sud le week end prochain avec une finale Grenoble -Rouen.

Reportage photos des deux matchs

Match 1 FICHE TECHNIQUE 302 spectateurs Arbitres : ICARD Damien assisté par MARGRY Gwilherm et CREUX-BEAUGIRAUD Yohann Pénalités 6 Minutes contre Grenoble 29 minutes contre Anglet

Buts Grenoble : 05:11 : LETELLIER Hugo assisté FERTIN Antoine et GALVEZ Hugo (égalité numérique)

07:35 : FERTIN Antoine assisté BACHELET Matias et SIRAUDIN Paul (supériorité numérique)

08:55 : SIRAUDIN Paul assisté BACHELET Matias et GUIDOUX Tom (égalité numérique)

11:57 : GUIDOUX Tom assisté SIRAUDIN Paul et BACHELET Matias (égalité numérique)

39:24 : DELMAS Loris assisté GROSSETETE Valentin et DJIGAOURI Sasha (égalité numérique)

47:38 : BACHELET Matias assisté SIRAUDIN Paul et DESPATIE Mathis (Infériorité numérique)

57:15 : CORVEZ Maxime assisté DELMAS Loris et MESSIN Pierre (égalité numérique)

Buts Anglet : 59:59 : LARROQUE Arthur assisté FERREIRA REIS Nathan et GINER Logan (égalité numérique)

53:05 : FERREIRA REIS Nathan assisté GINER Logan et DAIGNEAU Thomas (Double supériorité numérique) photo Delphine Verdonnet Match 2 FICHE TECHNIQUE spectateurs Arbitres : GEOFFROY Sébastien assisté par CHEYROUX Alexia et BAUDRY Florian Pénalités 22 Minutes contre Grenoble 8 minutes contre Anglet

Buts Grenoble : 25:16 : SIRAUDIN Paul assisté GUIDOUX Tom et BACHELET Matias (Supériorité numérique) (égalité numérique) 30:20 : DELMAS Loris assisté CORVEZ Maxime (égalité numérique) Buts Anglet : 00:23 : DEPETRO Jean (égalité numérique) photo Delphine Verdonnet © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur