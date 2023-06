En résumé :

Après un jeu un peu long à se mettre en route, les équipes offrent un spectacle régulier, entre la porte de la cage et celle de la prison. Des deux côtés, le nombre de tirs, cadrés ou non, est sensiblement le même. Du côté des goalies, Hill a un léger avantage avec 16 tirs bloqués et 33 arrêts (contre 11 et 29, respectivement, pour Bobrovsky). Rien de bien significatif cependant. La balance des pénalités, en revanche, penche dangereusement du côté de la Floride, qui cumule plus de trois quarts d’heure de pénalité sur ce premier match. Joli record.





Les pépites :



Un shorty pour l’ouverture du score : Une petite merveille en infériorité signée Eric Staal, au numéro 12 des Panthers. Alors que Cousins a pris deux minutes, Lundell, seul entre quatre chevaliers, passe à Staal qui sprint. Il aurait pu tirer dans le slot, le faire à la régulière. Mais il profite de l’inertie des défenseurs de Vegas qui foncent en groupe vers la cage pour s’en séparer, faire le tour du filet et rentrer la rondelle au pied du poteau. Du génie. Comble de l’ironie. Hill est déjà par terre et c’est sa crosse, le long de laquelle glisse le palet qui le fait rentrer derrière la ligne.





Contrôle de palet et but de Shea Theodore : Duclair veut défendre. Il veut choper le palet. C’est un véritable de duel entre lui et Theodore, loin de la cage pourtant, alors que tout le reste des deux équipes est massé à l’opposé de la largeur de glace. Et là, spectacle. Un duel ne peut être gagné que par un chevalier. Theodore jongle avec la rondelle. Duclair n’en touche pas une. Apogée de l’action : il finit par marquer ! Après avoir semé le défenseur gênant ; il tente un tir milieu de zone… qui rentre !

Shea Theodore scores his first goal in 27 games to put the @GoldenKnights up 2-1 in Game 1. pic.twitter.com/svLdkQxTzF — Golden Knights Radio (@VGKRadioNetwork) June 4, 2023

Superbe arrêt bout de crosse d’Adin Hill : une charge de Floride fonce tout droit vers la cage. Alors que Cousins est dans le slot puis quasiment dans la zone bleue, Tkatchuk lui passe le palet qu’il tente de dévier au fond. Hill était beaucoup trop parti sur le côté, d’où venait le tir. Pas le temps de pousser du patin. C’est un coup de hanche qui le sauvera. In extremis. De crosse.