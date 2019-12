Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey en France Un derby, des buts, et une belle fête Parenthèse dans le championnat de France de D1. Place à un derby, en amical, entre les Yétis du Mont-Blanc et les Chevaliers du Lac d’Annecy (D2). Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 30/12/2019 à 11:51 Tweeter Une rencontre de trêve, mais qui revêt une importance particulière pour les joueurs de Saint-Gervais / Megève, dont les derniers résultats n’ont pas rassuré, et qui comptaient sur ce match pour relancer la dynamique positive. Pour cette rencontre, le coach Julien Guimard décidait de laisser plusieurs cadres au repos, et de donner leur chance à de nombreux jeunes joueurs du HC74. De son côté, le pensionnaire de D2 allait aligner une équipe également remaniée.

Le coup d'envoi de cette rencontre était donné par le footballeur international français Adrien Rabiot, joueur de la Juventus de Turin et ancien pensionnaire du Paris Saint-Germain, devant un Palais des Sports de Megève qui accueillait une très forte affluence. Mont-Blanc prend possession du camp annecien dans les premières minutes. Les tirs sont nombreux et dangereux, mais le portier de la Venise des Alpes et ses montants se chargent de conserver le score nul et vierge durant les 5 premières minutes. Pourtant, les Yétis ouvrent le score sur un astucieux jeu à deux de Coulon et Arès, conclut par le dernier, 1-0. Alexandre JUILLET Le footballeur Adrien Rabiot donne le coup d'envoi à Megève ​Annecy n’attend pas longtemps pour se projeter et revenir dans le match. L’incroyable Thomas Domenach, à domicile dans la station mégevanne, trouvait la faille sur une passe de Laplace, et faisait vaciller une défensive qui depuis des années était la spécialité de son frère Grégoire, particulièrement habil dans l'exercice, sur un baby-foot, 1-1. Le palet navigue sur la patinoire du Palais, et il faudra attendre le quart d’heure de jeu pour voir Guer montrer la voie d’une reprise à raz-glace, 2-1. En fin de période, Mont-Blanc appuie sa domination et profite d’un break de Roberts, ponctué d’une belle feinte pour prendre un break d’avance juste avant le repos, 3-1.



Au retour des vestiaires, Mont-Blanc profite d’une période de domination pour faire fructifier son avance. Joly s’infiltre et décoche un lancer puissant, qui battait le portier annécien, 4-1. Alexandre JUILLET Mont-Blanc creuse l'écart ​Une avance que Mont-Blanc fait croitre, sur un tir de Gouttry que déviait Coulon, pour inscrire le 5ème but des siens, 5-1. Annecy réagissait dans l’instant, et Moncenix venait prendre à défaut Dugat pour la deuxième fois de la soirée, 5-2. Changement de gardien pour le Mont-Blanc. Dugat était suppléé par Mongellaz. Une minute plus tard, Chauvière portait la marque à 6 buts à 2 à la mi-match sur une déviation, 6-2. Puis Annecy se voyait refuser un but pour une réalisation inscrite à l’aide du pied. Les Chevaliers récompenseront pourtant leurs efforts à quelques secondes de la fin de la période. Julien Laplace, ancien de la maison montblanaise vient trouver l’ouverture et ramener le score à 6 buts à 3, 6-3.



Mont-Blanc est le premier à frapper dans ce 3ème acte. Devouassoux vient faire filet sur un service de Guer et Léger, et donner 4 unités d’avance aux siens, 7-3. Un 7ème qui appellera le suivant un peu plus de cinq minutes plus tard. Chauvière est à la réception d’un service venu de l’enclave, et porte la marque à 8-3. Alexandre JUILLET Les Fuzz ont fait danser le Palais ce samedi ​Les minutes défilent, et Annecy garde une belle solidarité, réduisant la marque par Moncenix, qui y allait d’un doublé, 8-4.





Victoire des Yétis du Mont-Blanc 8 buts à 4. Une rencontre qui aura permis au coach Guimard d'aligner bon nombre de ses jeunes joueurs, et de redonner une dose de confiance à une offensive montblanaise qui semblait manquer d'agressivité positive dans le geste final. Annecy a rendu de son côté une copie sérieuse, avec une formation là-aussi remaniée. Alexandre JUILLET Les Shines Academy ont également fait le spectacle







