ARRIVÉE D’UN GROUPE D’INVESTISSEURS QUÉBÉCOIS

JEUDI 18 JANVIER 2024 – 16H15

17 PLACE DE LA BOURSE 33000 BORDEAUX - ESPACE GARONNE



Communiqué de Presse Les liens entre Bordeaux, sa région et le Québec sont multiples et historiques. Ainsi, la ville de Québec, capitale nationale de la province canadienne, est jumelée avec Bordeaux depuis bientôt 62 ans. Quant à la Région Nouvelle-Aquitaine, elle entretient un accord de coopération avec la Province deQuébec depuis près de 25 ans !



Le hockey sur glace, si cher aux Québécois, devrait encore renforcer ces échanges fructueux.



Tout a commencé par la rencontre de trois dirigeants des Boxers de Bordeaux, et de trois Québécois, tous passionnés de hockey, qui ont décidé de s’associer pour investir dans le club engagé en Ligue Magnus pour la neuvième saison consécutive.



C’est à la suite de l’ouverture à Bègles de la brasserie sportive La Cage, la première hors du territoire québécois de la chaîne de près de 40 établissements, que la rencontre a pu s’opérer.



Jean Bédard, président et chef de la direction du groupe Grandio, l’une des plus grandes alliances de restaurants au Québec, qui possède 10 marques dont La Cage, est venu assister à un match des Boxers de Bordeaux à leur invitation.



Cette première rencontre s’est faite avec Thierry Parienty, président directeur général du club bordelais dont il est actionnaire majoritaire. Le dirigeant est également fondateur et directeur général associé de Voltéo, qui compte un réseau de 27 magasins présents en France métropolitaine, aux Antilles et en Espagne et qui réalise un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros.



Du côté bordelais, Thierry partage l’actionnariat du club et siège au CA avec Stéphan Tartari, manager général du club et ancien joueur de hockey – qui a notamment joué pendant 3 saisons dans la LHJMQ au Québec… et s’est marié avec une Québécoise – et Jean-Noël Roth, fondateur et dirigeant de Lemonstrawberry, une agence de marketing sportif qui accompagne les Boxers de Bordeaux depuis une dizaine d’années dans leur développement général.



Séduit par le club, son histoire, ses structures et sa volonté de progresser, Jean Bédard a proposé d’y investir pour participer à l’écriture de son avenir. Étant lui-même impliqué dans le hockey en tant qu’ancien président des Gaulois de Saint-Hyacinthe durant 17 ans, Jean Bédard a décidé de faire appel à deux de ses amis, mis en contact en visio avec les 3 dirigeants bordelais. Et le courant est très vite passé entre eux.



Il s’agit de l’entrepreneur Jacques Tanguay et de Patrick Roy, membre du Temple de la renommée du hockey, tous deux anciens propriétaires des Remparts de Québec, évoluant dans la LHJMQ.



Pour ce trio de Québécois, rejoindre les Boxers de Bordeaux est une occasion d’apporter leur expertise et leur passion à une organisation dynamique et en plein essor, à travers une ligue professionnelle qui grandit en notoriété et en qualité à travers la France.



Le trio québécois devient donc le deuxième actionnaire en importance des Boxers.



Ce partenariat France-Québec pourra certainement représenter une belle opportunité, pour des joueurs québécois, de poursuivre une carrière professionnelle après un passage dans la ligue junior canadienne.



Ainsi, le but commun des actionnaires bordelais et québécois est d’intensifier les relations économiques entre les entreprises des deux régions, de consolider les relations politiques et économiques, de mettre en place des passerelles économiques et sportives pour les jeunes joueurs et de participer au développement du hockey sur glace en France.



