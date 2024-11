CLASSEMENT

En haut, rien de bien différent de la semaine dernière. Les cinq premières équipes étaient déjà les mêmes avec les Jets puis le Wild en tête. Une des meilleures attaques, avec des buts toujours en pagaille et juste après à deux points seulement derrière, sans doute une des meilleurs défenses de la ligue puisque leur différentiel de buts est de 15 points moins élevé et qu’ils se trouvent tout de même au sommet.



A la 16e place, soit la place charnière entre les places montantes et les places descendantes, se trouvent actuellement les Rangers, qui en quinze jours on perdu 7 places. Ils en sont à leur 5e défaite d’affilée et commencent à la trouver dure.



Les Canucks qui caracolaient au somment la saison dernière ne gagnent toujours pas à domicile : depuis le début de la saison, ils n’ont gagné qu’un seul match (sans prolongation) sur leur glace.



Le club de Hockey de l’Utah, club remplaçant des Arizona Coyotes se maintient à la 18e place, ce qui est honorable vu les résultats sur les dernières années de son prédécesseur.

Les Canadiens sont à l’avant dernière place et ne semblent pas décidé à bouger, partageant un score à 10 points avec les Sharks et les Ducks.



Un match…. Fou !

D’une part, Brayden Point, du Lightning de Tampa Bay, a réalisé un hat trick lors d'un match contre les Capitals de Washington le 28/11. Après avoir marqué deux buts dans le premier tiers, Point a marqué un troisième but dans le dernier tiers. Déjà : c'est joli ! Mais ! C’est alors que…. Son propre gardien, Charlie Lindgren, a accidentellement mis le palet dans son propre filet lors d'une tentative de dégagement. Les images semblent sortir d'une caméra cachée.

Charlie Lindgren with one of the worst own goals you'll see 😭 pic.twitter.com/KC3WOMIaAP — Brady Trettenero (@BradyTrett) November 28, 2024



Après cela, alors que les Caps avaient l’avantage, ce but contre son camp de Lindgren a donné au Lightning une avance de 4-3. Sacré retournement ! Et ce n’est même pas fini ! Les Capitals ont réussi à égaliser dans les dix dernières minutes du match. Lindgren a fait un total de 25 arrêts, ce qui a permis aux Capitals de remporter le match 5-4.



Point a déclaré après le match que les erreurs se produisent dans le jeu et qu'il respectait Lindgren pour avoir fait de beaux arrêts après son erreur. Effectivement, il aurait été facile de perdre le mental après un avoir laissé filer l’avantage de son équipe. Quant à Point, c’est le cinquième hat trick de sa carrière.



Echange de bons procédés

Certains pleuraient le départ de Montgomery de Boston, lui qui était une figure emblématique de l’équipe de Bruins. La nouvelle n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Si les Bruins ne semblaient plus vouloir d’un coach qui avait pourtant passé les deux dernières années à leur faire battre des records d’efficacité et de victoires, les Blues, eux, n’ont pas hésité à le faire rentrer dans leurs rangs. Au passage, c’est Drew Bannister qui perd sa place à la tête de l’équipe de Saint-Louis.



Les anglophones se délecteront de la phrase de fin "We're gonna be a good hockey team" (On va être une bonne équipe de hockey*)

“We’re going to be a good hockey team.” - Jim Montgomery after his 1st game and 1st win with the St. Louis Blues pic.twitter.com/fwfTEaFf2j — Gateway Grinders (@gatewaygrinders) November 26, 2024





Guy Boucher passe en K

L’entraineur canadien de 53 ans a été l'entraîneur-chef des Tampa Bay Lightning de 2010 à 2013 et des Ottawa Senators de 2016 à 2019. Il est connu pour avoir mené les Senators à la finale de la Conférence Est de la Coupe Stanley en 2017. C’est une tête bien connu de la NHL donc puisqu’il travaillait encore jusqu’à la saison dernière pour les Maple Leafs. Il même coaché un temps à Bern.



Mais l’offre était alléchante : le poste de coach de l’équipe d’Omsk en Russie, pour le club Avangard, club champion de la coupe Gagarine en 2021, après avoir battu Moscou en 6 matchs. Son nouveau contrat court jusqu’à la fin de la saison prochaine.

Guy Boucher se trouve du boulot en Russie! pic.twitter.com/dRBCSQrBJz — RDS (@RDSca) November 27, 2024

Entre frangins !

Cette semaine, les frères William et Alex Nylander ont fait parler d'eux. William, qui joue pour les Maple Leafs de Toronto, a marqué quatre points (2 buts et 2 assistances) en deux matchs. Rien que ça. Pendant ce temps, Alex a signé un contrat d'un an avec les Maple Leafs et a fait ses débuts avec l'équipe.

Le 24 novembre, les deux frères ont joué ensemble pour la première fois cette saison, marquant ainsi un moment historique pour l'équipe. William a marqué le but gagnant contre le Club de hockey de l'Utah, et Alex a contribué avec un point.

THE NYLANDERS ARE ON THE FKN ICE OMG pic.twitter.com/OsUWhOe6dn — Leafs Papi (@LeafsPapi_) November 24, 2024

Les pépites

Jeu de passes qui régale les yeux, suplément petit tour de Kaprisov.

Il l’a tenté, il l’a eu, avec une précision de tir à faire froid dans le dos.

Filip Forsberg nätar från en otrolig vinkel 🔥🎯 pic.twitter.com/5DVm3Pq4zr — Viaplay Hockey (@ViaplayHockeySE) November 26, 2024

Un candidat pour l’arrêt de l’année ?

Signé Reimer, le gardien canadien des Sabres : pris sur un rebond, sans regarder, et le bras retourné.