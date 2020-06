Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Autour du hockey Une collection pas comme les autres Tout se collectionne. Dans le hockey sur glace, les articles qui peuvent dclencher une collection sont nombreux. Grenoble, Hockey Hebdo Jean-Christophe Salom le 13/06/2020 14:30 Tweeter

Si vous lisez cet article, vous êtes probablement atteint du même virus que nous. Les symptômes se manifestent de différentes façons : vous ne manquez aucun match de votre équipe à domicile ou en déplacement,

vous êtes en manque le lendemain de votre dernier match,

vous suivez toute l'actualité du hockey à longueur de journée (avec Hockey Hebdo bien sûr !),

votre enfant est inscrit au hockey mineur,

vous passez vos week-ends à l'accompagner voire même êtes dirigeant de son équipe,

vous êtes bénévole dans le hockey,

vous achetez régulièrement des maillots, des écharpes, des cartes ou des palets

Pour les plus passionnés d'entre nous, vous cumulez tous ces symptômes.



C'est le cas de Joël Melchilsen de Grenoble. Joël n'est pas tombé dans le hockey quand il était petit, mais le virus lui a été inocculé par Yves Crettenand, alors collègue de travail et joueur de l'équipe sénior des Brûleurs de Loups et international (mondiaux et Jeux Olympiques). Cela commence par une invitation pour découvrir un match, puis un deuxième, pour ne plus manquer un seul match. Le fils de Joël a rejoint les rangs du hockey mineur, le papa est ainsi devenu dirigeant pendant 16 années, bénévole aux entrées de la patinoire Clémenceau et bénévole à la table de marque des Brûleurs de Loups et sur des rendez-vous internationaux comme pour les championnats du monde à Amiens (D1 Sénior 2006), les mondiaux U18 et U20 à Vaujany et matchs internationaux à Grenoble.



En 1992, quelque chose a basculé lors des jeux Olympiques d'Albertville : Joël a récupéré son premier palet (voir photo), puis un deuxième, 3, 4, 5, ... jusqu'à plusieurs centaines aujourd'hui.

En France, Joël a très probablement la plus grande collection de palets : championnats du monde, jeux olympiques, équipes françaises, suisses, allemandes, tchèques, russes, slovaques, coupes de France et de la Ligue, commémoratifs, tournois internationaux. Aujourd'hui, Joël a plus de 800 palets du monde entier !

800 palets, ça prend de la place, surtout quand on veux les mettre en valeur plutôt que dans un carton remisé dans un placard. Joël les dispose dans deux bibliothèques qu'il a adaptées dans l'entrée de son appartement, toutes deux remplies à ras-bord.



Etre à la table de marque permet de récupérer des palets, mais ça ne suffit pas. Joël a noué de nombreux contacts parmi les arbitres, joueurs, dirigeants et supporters qu'il sollicite régulièrement. En scrutant régulièrement sur internet, il lui arrive de craquer pour un palet spécial, mais reste raisonnable et ne dépense pas de grosses sommes pour acquérir un palet. Sa dernière acquisition sur internet est un palet des Jeux Olympiques de 2018 à PeyongChang en Corée du Sud qu'il a acquis pour 47€ sur eBay, somme qu'il dépense rarement. La très grande majorité des palets qu'il obtient sont donnés par des arbitres, des joueurs ou échangés contre un maillot (n'est-ce pas Stéphane ?)



Une erreur se cache sur ce palet. La trouverez-vous ? photo: Jean-Christophe Salom



Si certains palets n'ont pas une valeur marchande exceptionnelle, certains ont été plutôt compliqués à obtenir, comme par exemple un exemplaire du mondial d'Amiens en 2006 que l'organisation gardait précieusement par centaines dans des cartons. Comme quoi, être à la table de marque ne suffit pas ! C'est grâce à Antoine Richer que Joël a pu en obtenir un. Certains des palets commémoratifs du mondial franco-allemand de 2017 n'étaient pas en vente à Paris, mais Joël est parvenu à en obtenir.

De nombreux palets alors obtenus pour quelques euros sont devenus rares et se revendraient très chers aujourd'hui.

Photo: Jol Melchisen La 2e vitrine de Jol



Parmi ces palets, vous vous doutez bien qu'il y a des pièces rares ou prisées par les collectionneurs. Comme pour les timbres, une petite erreur peut aussi arriver et en augmenter la valeur, surtout quand une petite quantité a été distribuée avant que l'erreur ne soit débusquée. C'est le cas du palet ci-contre. Arriverez-vous à trouver l'erreur ?















Si la collection de Joël fait des envieux parmi vous, il y a de nombreux autres collectionneurs dans le monde qui y dédient du temps, de l'espace et de l'argent. C'est le cas du tchèque Jiří Ottis à Pilsen. En 2017, sa collection comptait 40556 pièces, soit 8 tonnes de caoutchouc, pour laquelle il a dédié une pièce-musée avec de nombreuses étagères. Sa pièce la plus ancienne est un palet de 1920. Parmi ses curiosités, il a un palet des playoffs 1996 de NHL avec des diodes intégrées pour la télévision (source: plzensky.denik.cz, article en bas de page).

Jiří est propriétaire d'une boucherie, le hockey est présent dans sa vitrine et il a même créé un palet publicitaire pour ses clients (voir en fin de cet article).









Même s'il est bientôt à cours de place pour les ranger, il accepte tous dons ou échanges. Si vous avez des palets dont vous ne savez quoi faire, Joël en prendra soin très volontiers ! (En rendant visite à Joël, je suis venu avec un palet de la Continental Cup d'Amiens de 2004 qu'il n'avait pas et qui a trouvé une place dans sa vitrine).

Vous pouvez le contacter sur Facebook ou par mail (joel.mechilsen @ orange.fr).

Vous trouverez dans cet article et dans la galerie photo une partie de la collection de Joël.







La vitrine de la boucherie de Jiří Ottis aux couleurs de l'équipe nationale Tchèque:



Article (en tchèque) sur la collection de 40000 palets de Jiri Ottis

(avec Chrome, clic droit sur la page "Traduire")



Photos de la collection de Jiri Ottis

sebd76 a crit le 13/06/2020 18:21 Ma collection a l air ridicule par rapport a celle ci lol







