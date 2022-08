Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus Une première réussie à Pôle Sud ! Dans la continuité du transfert de titre de Capitale Verte Européenne de Lahti à Grenoble en janvier 2022, l’équipe des Pélicans (9e du championnat de Liiga, l’élite finlandaise) est en camp d’entraînement dans notre région. Lahti a une équipe composée de 24 joueurs finlandais accompagnés par 2 suédois et 2 tchèques. Ce vendredi avait lieu le premier match de reprise pour les 2 équipes. Grenoble, qui a repris le chemin de la glace lundi dernier, se présente sans Treille, Crinon ni Onno. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 06/08/2022 à 09:03 Tweeter Vêtus d’un maillot vert pour l’occasion, les BDL entament parfaitement le match avec une première occasion pour Rouhiainen bien stoppée par le portier finlandais. Les visiteurs maîtrisent bien le palet et les changements de lignes rapides notamment lors d’une phase à 4 vs 4 où Stepanek est fortement mis à contribution. Fabre subtilise le palet à la bleue, sa vitesse faisant la différence sur la défense il sert Deschamps pour l’ouverture du score [1-0 / 7’20’’]. Une première pénalité contre Grenoble voit pourtant ces derniers s’offrir une belle occasion en contre par le duo Champage/Koudry mais le portier dit non. La seconde supériorité numérique ne sera pas non plus concrétisées par les finlandais qui pourtant bien installés ne trouvent pas de fenêtre de tir. Lahti confisque le palet et le fait très bien circuler sans pouvoir revenir au score : leur problème se nomme Stepanek ! Les locaux sont ainsi limités à jouer en contres et cela paye. Koudri dévie du revers un centre de Lamarche sur lequel le gardien ne peut rien [2-0 / 16’17’’]. Grenoble remporte ce tiers un peu contre le cours du jeu grâce à un Stepanek intraitable qui annihile la domination finlandaise, et une attaque très efficace qui a concrétiser le peu d’occasions.



photo: Jean-Christophe Salomé



Les tiers se suivent et se ressemblent, cette fois en maillot rouge et bleu les grenoblois subissent le jeu de vitesse et la maîtrise du palet finlandais. Comme de bien entendu Aubin ouvre son compteur grenoblois sur un contre [3-0 / 29’21’’]. Le 3e jeu de puissance finlandais est encore infructueux, fortement gêné par un carré grenoblois bien en place et Stepanek en dernier rempart. On assiste à un jeu un peu plus physique où les Pélicans font parfaitement circuler le palet par des passes courtes et rapides alors que les BDL se projettent vers l’avant en peu de passes. Le jeu se neutralise néanmoins en zone neutre, le tiers se termine sur 1’ de jeu de puissance pour les visiteurs sans réelle occasion.



photo: Jean-Christophe Salomé



Il reste 1’ de supériorité numérique à Lahti pour débuter ce dernier tiers, toujours sans succès. Alors que Stepanek enchaîne les arrêts, Fleury effectue une jolie percée pour finalement échouer sur Patrikainen. Ce dernier s’en voudra d’offrir peu après le premier jeu de puissance à Grenoble en dégageant dans le filet de protection d’autant plus que les visiteurs sont à nouveau pénalisés et offrent ainsi à leurs hôtes une double supériorité. Malgré une belle défense Lahti fini par céder suite au décalage bien amené sur lequel Fleury ne se fait pas prier pour conclure [4-0 / 50’52’’]. La maîtrise du palet est toujours finlandaise et voit Grenoble offrir le 5e jeu de puissance aux Pélicans. A force de pilonnage Ikonen débloque enfin le compteur des visiteurs [4-1 / 55’05’’]. Lahti sort son gardien de but pour la dernière minute, puis prend un temps mort tactique à 5’’ de la sirène qui ne donnera rien.





Le petit millier de spectateurs aura profité de la fraîcheur de la patinoire pour assister à un premier match de belle qualité entre 2 équipes de haut niveaux. Le score ne reflète cependant pas la physionomie du match où les finlandais ont eu la maîtrise du palet et donc du jeu. Les BDL doivent leur succès à leur solidarité défensive , notamment lors des infériorités numériques, ainsi qu’à leur gardien. Stepanek est déjà en mode stop tout (36 arrêts) ! On peut aussi souligner l’efficacité de l’attaque grenobloise qui malgré le peu d’occasion à réussis à concrétiser, notamment sur ses contres rondement menés. Le match retour ce samedi risque d’être bien différent, il faudra pour cela aller à Vaujany.



photo: Jean-Christophe Salomé

