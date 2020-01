Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Une semaine importante pour les Jokers Toujours premiers D1, les Jokers de Cergy-Pontoise auront à coeur de bonifier leur victoire obtenue à Dunkerque en recevant les Vipers de Montpellier (13e) samedi 11 janvier puis, trois jours plus tard, les Corsaires de Nantes (10e) mardi 14 janvier. Média Sports Loisirs / cergy, Hockey Hebdo Florent Gasparini le 10/01/2020 à 11:40 Tweeter Avant Matchs

Cergy Pontoise vs Montpellier le samedi 11 janvier 2020

Cergy Pontoise vs Nantes le mardi 14 janvier 2020

Photographe : Olivier Bénard (Archives) Le défenseur Bureau-Blais fait le bonheur des supporters depuis trois saisons

En ramenant un succès dans le temps réglementaire de Dunkerque, les Jokers ont accentué leur avance au championnat en raison de la défaite de Neuilly-sur-Marne à Mont Blanc. En l’absence du capitaine, Da Costa, Jonathan Paredes a été contraint de remanier ses lignes pour ce match. C’est le duo inédit Fransson - Kerins qui s’est illustré, signant trois buts dont un doublé du premier assisté deux fois du second. Le quatrième but a été inscrit par l’inévitable Kalter, meilleur buteur du championnat, assisté de Bureau-Blais, meilleur passeur. Affichant toujours autant de classe et de vitesse de patinage, le défenseur canadien est un régal à voir jouer pour les amateurs de hockey. Souvent sollicité pour sa qualité de lancer il joue un rôle majeur en powerplay, expliquant en partie ses 18 assists depuis le début du championnat. Fidèle aux Jokers pour la troisième année consécutive, il est bien parti pour réaliser sa saison la plus aboutie en n’étant plus qu’à cinq unités de son record de points en D1 établi l’année dernière.



Photographe : Olivier Bénard (Archives) Fransson a inscrit les 1er et 3e but du match face à Dunkerque

Un record dont il pourrait s’approcher dès samedi avec la réception des Vipers de Montpellier (13e) pour un choc des extrêmes. En difficulté, les Héraultais ferment la marche du championnat en compagnie du promu Clermontois. Si aucun match n’est remporté d’avance à la lecture de statistiques, certaines d’entre elles laissent présager un affrontement déséquilibré entre les deux formations. Restant sur trois défaites d’affilées, dont la dernière à la maison face à Strasbourg, les Montpelliérains cumulent la plus mauvaise attaque de la division et l’avant dernière défense. De leur côté, les Jokers ont enchaîné trois victoires. Ils affichent la meilleure attaque et la 3e défense. Les Héraultais sont particulièrement vulnérables en infériorité (38% des buts encaissés) alors que Cergy-Pontoise domine le classement des buts en powerplay. Montpellier s’illustre toutefois avec la particularité d’être l’équipe la plus prolifique en infériorité. Les Cergypontains, qui ont déjà encaissé trois buts en supériorité, ne devront donc pas se jeter à l’assaut du but de Tadeas sans précaution. Le long déplacement en terre francilienne, qui n’avait guère réussi aux Chambériens et Marseillais, apparaît donc périlleux pour les Vipers. Toutefois, la phase retour ayant déjà débutée, ils n’ont plus de temps à perdre. Ils se doivent de mettre toute leur énergie sur la glace à chaque match afin de prendre le moindre point. Les quatre buts marqués lors du match aller doivent leur permettre de croire en leur chance de créer la surprise. Les Jokers devront donc imposer leur jeu pour remporter la rencontre car les statistiques existent aussi pour être démenties…



Photographe : Olivier Bénard (Archives) Kalter auteur du 4e but face à Dunkerque

L’affrontement du mardi suivant opposera les Jokers aux Corsaires de Nantes (10e). Il s’agit d’un match de la 19e journée, avancé en raison du concert de Gims à l’Aren’ice le 25 janvier. Les Nantais sont positionnés en queue du peloton des poursuivants, qui, de la 4e à la 11e place, regroupe 8 équipes en seulement 6 points! La saison avait pourtant bien débuté pour eux en atteignant la 4e place après sept journées. Puis le tunnel, aucune victoire lors des neuf matchs suivants. Ce qui leur fit apercevoir le fond du classement. Ils ont dû attendre le début des matchs retours pour revoir la lumière. Un nouveau championnat riche en revanches débute donc pour eux avec l’objectif réaliste d’intégrer le top huit, synonyme de qualification en play off. Ayant reçu Cholet pour un derby intense le samedi précédant leur venue à Cergy, ils n’hésiteront pas à prolonger de quelques jours le “mode derby” pour challenger les Jokers. 