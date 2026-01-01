Hockey sur glace - Division 1 : Valenciennes (Les Diables Rouges) Valenciennes - Bilan avant les playoffs ! Communiqué des Diables Rouges de Valenciennes Valenciennes, Hockey Hebdo Communiqué club / La rédaction HH le 03/03/2026 à 09:30 Tweeter

Communiqué des Diables rouges



Les Diables rouges signent une qualification historique en playoffs



Les Diables rouges de Valenciennes réalisent une performance majeure : pour la première fois depuis la création de la nouvelle hiérarchie nationale, l'équipe de Division 1 se qualifie pour les playoffs. Un résultat d'autant plus remarquable que l'objectif initial du club était le maintien.



Une progression fulgurante



Partis avec un handicap de trois points, les Valenciennois sont aujourd'hui à la 10ᵉ place avec 42 points. (Il reste un match samedi à Villard-de-Lans). Portée par un collectif jeune et ambitieux, l'équipe a rapidement dépassé les attentes. L'entraîneur Julien Guimard voit ainsi son projet récompensé dès sa deuxième saison.



Photographe © Emmanuel Chiarelli

Une équipe qui bouscule la hiérarchie



Le parcours en Coupe de France, où les Diables rouges ont fait vaciller un ancien champion de Ligue Magnus, confirme leur capacité à rivaliser avec les meilleures équipes du pays. Leur jeu intense et imprévisible en fait désormais un adversaire redouté.



Un derby maîtrisé



Le succès 5–2 à Dunkerque, samedi dernier, à l'occasion du derby du nord, dans une ambiance carnavalesque, illustre la dynamique actuelle du groupe, soutenu par un kop des Endiablés particulièrement mobilisé.



Cap sur les playoffs



Le dernier déplacement à Villard-de-Lans, le 7 mars, permettra de préparer sereinement la suite. Grâce à cette qualification historique, Valigloo accueillera au moins un match supplémentaire, offrant aux supporters une nouvelle occasion de pousser leur équipe.



Une saison déjà marquante



Quelle que soit l'issue des playoffs, la saison 2025–2026 restera comme un tournant dans l'histoire du club, qui confirme la pertinence de son projet fondé sur la jeunesse, le travail et l'ambition. Notons aussi la fréquentation historique de Valigloo avec 1450 spectateurs au dernier match.



Photographe © Emmanuel Chiarelli



