Hockey sur glace - Hockey en France VALIDATIONS : FFHG-CNSCG - Episode 1 Etudes financières des dossiers des clubs de la Synerglace Ligue Magnus, Division 1 et Division 2 A l'issue de sa réunion du 4 juillet 2025, la Commission nationale de suivi et de contrôle de gestion a rendu ses résultats concernant l'étude des dossiers financiers des clubs. La redaction / cs le 06/07/2025 à 06:30 Communiqué de la FFHG / CNSCG -

COMMUNIQUE DE LA FFHG / CNSCG



AMIENS société : Dossier en cours d’étude

association : Dossier en cours d’étude

ANGERS société : Dossier en cours d’étude, convoqué le 17 juillet

association : Dossier en cours d’étude, convoqué le 17 juillet

ANGLET société : non-validable, dossier de l’association incomplet, convoqué le 10 juillet

association : non-validable, dossier incomplet

BORDEAUX société : non-validable, dossier de l’association non-reçu

association : non-validable, dossier non-reçu

BRIANCON société : non-validable, dossier incomplet

association : Dossier en cours d’étude

CERGY-PONTOISE société : non-validable, dossier de l’association non-reçu, déjà entendu le 04/07

association : non-validable, dossier incomplet

CHAMONIX société : Dossier en cours d’étude

association : Dossier en cours d’étude

GAP société : Dossier en cours d’étude

association : Dossier en cours d’étude

GRENOBLE société : non-validable, dossier de l’association non-reçu

association : non-validable, dossier non-reçu

MARSEILLE société : non-validable, dossier de l’association incomplet

association : non-validable, dossier incomplet

NICE société : Dossier en cours d’étude

association : Dossier en cours d’étude

ROUEN société : Dossier en cours d’étude

association : Dossier en cours d’étude





CAEN Dossier en cours d’étude CHAMBERY association : Dossier en cours d’étude

société : Dossier en cours d’étude CHOLET Dossier en cours d’étude DUNKERQUE Dossier en cours d’étude EPINAL Dossier en cours d’étude HCMP Dossier en cours d’étude LYON Dossier en cours d’étude MEUDON Dossier en cours d’étude

MONT-BLANC Dossier en cours d’étude MORZINE Dossier en cours d’étude NANTES Dossier en cours d’étude NEUILLY sur MARNE Dossier en cours d’étude STRASBOURG société : Dossier en cours d’étude

association : Dossier en cours d’étude TOURS Dossier en cours d’étude VALENCIENNE Dossier en cours d’étude, déjà entendu le 27/06 VILLARD de LANS Dossier en cours d’étude



BREST association : Dossier en cours d’étude

société : Dossier en cours d’étude, convoqué le 11/07 ANNECY Dossier en cours d’étude CHALONS en CHAMPAGNE Dossier en cours d’étude CLERMONT-FERRAND Dossier en cours d’étude COURBEVOIE Dossier en cours d’étude DAMMARIE Dossier en cours d’étude EVRY-VIRY non-validable, dossier non-reçu PARIS - FRANCAIS VOLANTS non-validable, dossier non-reçu

LA ROCHE SUR YON non-validable, dossier incomplet LUXEMBOURG non-validable, dossier non-reçu MONTPELLIER Dossier en cours d’étude MULHOUSE Dossier en cours d’étude ORLEANS Dossier en cours d’étude REIMS non-validable, dossier incomplet ROANNE Dossier en cours d’étude TOULOUSE - BLAGNAC Dossier en cours d’étude VALENCE Dossier en cours d’étude

La commission se réunira à nouveau la semaine prochaine pour poursuivre l’étude financière

des dossiers.

MESURES D'ENCADREMENT

