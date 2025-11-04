 
Hockey sur glace - Hockey en France
VALIDATIONS (5) : 1er Résulats des appels
 
La commission fédérale d’appel s’est réunie le 8 août 2025 afin d’examiner les dossiers des clubs refusés en première instance par la CNSCG du fait d’un retard de transmission du dossier par l’association support.
 
FFHG / COMMISSION FEDERALE, Hockey Hebdo La redaction /cs le 13/08/2025 à 20:10
Communiqué de la FFHG / COMMISSION FEDERALE  du 13/08/2025
 
COMMUNIQUE DE LA FFHG


AMIENS
  • Société : Déjà VALIDE
  • Association : Déjà VALIDE

ANGERS  
  • Société : VALIDE
  • Association : VALIDE avec mesures d’encadrement *

ANGLET  
  • Société : VALIDE avec mesures d’encadrement *
  • Association : VALIDE

BORDEAUX 
  • Société : VALIDE 
  • Association : VALIDE 

BRIANCON  
  • Société : VALIDE avec mesures d’encadrement *
  • Association : VALIDE
 
CERGY-PONTOISE 
  • Société : VALIDE avec mesures d’encadrement à fixer par la CNSCG 
  • Association : VALIDE 

CHAMONIX
  • Société : Déjà VALIDE
  • Association :Déjà VALIDE

GAP  
  • Société : VALIDE
  • Association : VALIDE

GRENOBLE 
  • Société : VALIDE
  • Association : VALIDE avec mesures d’encadrement *

MARSEILLE 
  • Société : VALIDE avec mesures d’encadrement  
  • Association : VALIDE  

NICE   
  • Société : VALIDE
  • Association : VALIDE
ROUEN   
  • Société : VALIDE
  • Association : VALIDE 
La commission fédérale d’appel se réunit également ce mercredi 13 août afin d’étudier les dossiers des clubs de Division 1 et Division 2.


CAEN 
  • Déjà VALIDE
CHAMBERY
  • Association :Déjà VALIDE
  • Société :Déjà VALIDE
CHOLET
  • Déjà VALIDE
DUNKERQUE   
  • VALIDE
EPINAL
  • Déjà VALIDE
HCMP   
  • NON VALIDE
LYON
  • Déjà VALIDE
MEUDON
  • Déjà VALIDE
MONT-BLANC
  • Déjà VALIDE avec mesures d’encadrement *
MORZINE
  • Déjà VALIDE avec mesures d’encadrement *
NANTES
  • Société : Déjà VALIDE avec mesures d’encadrement *
  • Association : Déjà VALIDE
NEUILLY sur MARNE
  • Déjà VALIDE
STRASBOURG
  • Société : Déjà VALIDE
  • Association : Déjà VALIDE
TOURS
  • Déjà VALIDE
VALENCIENNE
  • Déjà VALIDE avec mesures d’encadrement *
Le club de Valenciennes a été sanctionné d’un retrait de 6 points avec sursis en raison du
non-respect des mesures d’encadrement.
Cette décision est susceptible d’appel.

VILLARD de LANS
  • Déjà VALIDE avec mesures d’encadrement *

 

BREST
  • Association : Déjà VALIDE
  • Société : Déjà VALIDE avec mesures d’encadrement *
ANNECY
  • Déjà VALIDE
CHALONS en CHAMPAGNE
  • Déjà VALIDE
CLERMONT-FERRAND
  • Déjà VALIDE
COURBEVOIE
  • Déjà VALIDE
DAMMARIE EVRY-VIRY
  • Déjà VALIDE
PARIS - FRANCAIS VOLANTS
  •  Déjà NON VALIDE, dossier non-reçu dans les délais
Par une mise en demeure du 3 juillet, la Commission avait indiqué que la date limite de
remise des dossiers complet était fixée au 11 juillet. Cette décision est susceptible d’appel.

LA ROCHE SUR YON
  •  Déjà NON VALIDE, dossier non-reçu dans les délais
Par une mise en demeure du 3 juillet, la Commission avait indiqué que la date limite de
remise des dossiers complet était fixée au 11 juillet. Cette décision est susceptible d’appel.

LUXEMBOURG
  • Déjà VALIDE
MONTPELLIER
  •  Déjà VALIDE
MULHOUSE
  • Déjà VALIDE
ORLEANS   
  • NON VALIDE
REIMS
  • Déjà NON VALIDE, dossier non-reçu dans les délais
Par une mise en demeure du 3 juillet, la Commission avait indiqué que la date limite de remise des dossiers complet était fixée au 11 juillet. Cette décision est susceptible d’appel.
APPEL EN COURS
(Communiqué du club)

ROANNE
  • Déjà VALIDE avec mesures d’encadrement *
TOULOUSE - BLAGNAC
  • Déjà VALIDE
VALENCE
  • Déjà VALIDE
 

MESURES D'ENCADREMENT

* Publication des extraits de décisions de mesures d’encadrement à venir sur
www.hockeyfrance.com

 
 
