|La commission fédérale d’appel s’est réunie le 8 août 2025 afin d’examiner les dossiers des clubs refusés en première instance par la CNSCG du fait d’un retard de transmission du dossier par l’association support.
|
|
| FFHG / COMMISSION FEDERALE, Hockey Hebdo
|
La redaction /cs le 13/08/2025 à 20:10
|
|
Communiqué de la FFHG / COMMISSION FEDERALE du 13/08/2025
COMMUNIQUE DE LA FFHG
AMIENS
- Société : Déjà VALIDE
- Association : Déjà VALIDE
ANGERS
- Société : VALIDE
- Association : VALIDE avec mesures d’encadrement *
ANGLET
- Société : VALIDE avec mesures d’encadrement *
- Association : VALIDE
BORDEAUX
- Société : VALIDE
- Association : VALIDE
BRIANCON
- Société : VALIDE avec mesures d’encadrement *
- Association : VALIDE
CERGY-PONTOISE
- Société : VALIDE avec mesures d’encadrement à fixer par la CNSCG
- Association : VALIDE
CHAMONIX
- Société : Déjà VALIDE
- Association :Déjà VALIDE
GAP
- Société : VALIDE
- Association : VALIDE
GRENOBLE
- Société : VALIDE
- Association : VALIDE avec mesures d’encadrement *
MARSEILLE
- Société : VALIDE avec mesures d’encadrement
- Association : VALIDE
NICE
- Société : VALIDE
- Association : VALIDE
ROUEN
- Société : VALIDE
- Association : VALIDE
La commission fédérale d’appel se réunit également ce mercredi 13 août afin d’étudier les dossiers des clubs de Division 1 et Division 2.
CAEN
CHAMBERY
- Association :Déjà VALIDE
- Société :Déjà VALIDE
CHOLET
DUNKERQUE
EPINAL
HCMP
LYON
MEUDON
MONT-BLANC
- Déjà VALIDE avec mesures d’encadrement *
MORZINE
- Déjà VALIDE avec mesures d’encadrement *
NANTES
- Société : Déjà VALIDE avec mesures d’encadrement *
- Association : Déjà VALIDE
NEUILLY sur MARNE
STRASBOURG
- Société : Déjà VALIDE
- Association : Déjà VALIDE
TOURS
VALENCIENNE
- Déjà VALIDE avec mesures d’encadrement *
Le club de Valenciennes a été sanctionné d’un retrait de 6 points avec sursis en raison du
non-respect des mesures d’encadrement.
Cette décision est susceptible d’appel.
VILLARD de LANS
- Déjà VALIDE avec mesures d’encadrement *
BREST
ANNECY
CHALONS en CHAMPAGNE
CLERMONT-FERRAND
COURBEVOIE
DAMMARIE
EVRY-VIRY
PARIS - FRANCAIS VOLANTS
- Association : Déjà VALIDE
- Société : Déjà VALIDE avec mesures d’encadrement *
- Déjà NON VALIDE, dossier non-reçu dans les délais
Par une mise en demeure du 3 juillet, la Commission avait indiqué que la date limite de
LA ROCHE SUR YON
remise des dossiers complet était fixée au 11 juillet. Cette décision est susceptible d’appel.
- Déjà NON VALIDE, dossier non-reçu dans les délais
Par une mise en demeure du 3 juillet, la Commission avait indiqué que la date limite de
LUXEMBOURG
MONTPELLIER
MULHOUSE
ORLEANS
REIMS
remise des dossiers complet était fixée au 11 juillet. Cette décision est susceptible d’appel.
- Déjà NON VALIDE, dossier non-reçu dans les délais
Par une mise en demeure du 3 juillet, la Commission avait indiqué que la date limite de remise des dossiers complet était fixée au 11 juillet. Cette décision est susceptible d’appel.
ROANNE
TOULOUSE - BLAGNAC
VALENCE
- Déjà VALIDE avec mesures d’encadrement *
MESURES D'ENCADREMENT
* Publication des extraits de décisions de mesures d’encadrement à venir sur
www.hockeyfrance.com
