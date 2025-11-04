 
Hockey sur glace - Hockey en France
VALIDATIONS (6) : Second Résulats des appels
 
SUITE et presque FIN ! La commission fédérale d’appel s’est réunie le 13 août 2025 afin d’examiner les dossiers des clubs de Division 1 et Division 2 refusés en première instance par la CNSCG.
 
Media Sports Loisirs - FFHG, Hockey Hebdo La redaction /cs le 20/08/2025 à 17:37
Communiqué de la FFHG / COMMISSION FEDERALE  du 13/08/2025
 
COMMUNIQUE DE LA FFHG


AMIENS
  • Société : Déjà VALIDE
  • Association : Déjà VALIDE

ANGERS  
  • Société : VALIDE
  • Association : VALIDE avec mesures d’encadrement *

ANGLET  
  • Société : VALIDE avec mesures d’encadrement *
  • Association : VALIDE

BORDEAUX 
  • Société : VALIDE 
  • Association : VALIDE 

BRIANCON  
  • Société : VALIDE avec mesures d’encadrement *
  • Association : VALIDE
 
CERGY-PONTOISE 
  • Société : VALIDE avec mesures d’encadrement à fixer par la CNSCG 
  • Association : VALIDE 

CHAMONIX
  • Société : Déjà VALIDE
  • Association :Déjà VALIDE

GAP  
  • Société : VALIDE
  • Association : VALIDE

GRENOBLE 
  • Société : VALIDE
  • Association : VALIDE avec mesures d’encadrement *

MARSEILLE 
  • Société : VALIDE avec mesures d’encadrement  
  • Association : VALIDE  

NICE   
  • Société : VALIDE
  • Association : VALIDE
ROUEN   
  • Société : VALIDE
  • Association : VALIDE 
 


CAEN 
  • Déjà VALIDE
CHAMBERY
  • Association :Déjà VALIDE
  • Société :Déjà VALIDE
CHOLET
  • Déjà VALIDE
DUNKERQUE   
  • VALIDE
EPINAL
  • Déjà VALIDE
HCMP   
  • VALIDE
LYON
  • Déjà VALIDE
MEUDON
  • Déjà VALIDE
MONT-BLANC
  • Déjà VALIDE avec mesures d’encadrement *
MORZINE
  • Déjà VALIDE avec mesures d’encadrement *
NANTES
  • Société : Déjà VALIDE avec mesures d’encadrement *
  • Association : Déjà VALIDE
NEUILLY sur MARNE
  • Déjà VALIDE
STRASBOURG
  • Société : Déjà VALIDE
  • Association : Déjà VALIDE
TOURS
  • Déjà VALIDE
VALENCIENNE
  • Déjà VALIDE avec mesures d’encadrement *
Le club de Valenciennes a été sanctionné d’un retrait de 6 points avec sursis en raison du
non-respect des mesures d’encadrement.
Cette décision est susceptible d’appel.

VILLARD de LANS
  • Déjà VALIDE avec mesures d’encadrement *

 

BREST
  • Association : Déjà VALIDE
  • Société : Déjà VALIDE avec mesures d’encadrement *
ANNECY
  • Déjà VALIDE
CHALONS en CHAMPAGNE
  • Déjà VALIDE
CLERMONT-FERRAND
  • Déjà VALIDE
COURBEVOIE
  • Déjà VALIDE
DAMMARIE DIJON
Le club de Dijon a quant à lui été repêché en Division 2 par le Bureau directeur suite au refus d’engagement du club de Dammarie-lès-Lys par la CNSCG en Division 2.

EVRY-VIRY
  • Déjà VALIDE
PARIS - FRANCAIS VOLANTS 
  •  VALIDE
LA ROCHE SUR YON  
  •  VALIDE
LUXEMBOURG
  • Déjà VALIDE
MONTPELLIER
  •  Déjà VALIDE
MULHOUSE
  • Déjà VALIDE
ORLEANS     
  • APPEL REFUSE
(cette décision est susceptible d’un recours en conciliation devant le Comité National Olympique et Sportif Français)
Dans le cas contraire, c’est le club de Wasquehal qui évoluerait en Division 2.

REIMS  
  • VALIDE
ROANNE
  • Déjà VALIDE avec mesures d’encadrement *
TOULOUSE - BLAGNAC
  • Déjà VALIDE
VALENCE
  • Déjà VALIDE
 

MESURES D'ENCADREMENT

* Publication des extraits de décisions de mesures d’encadrement à venir sur
www.hockeyfrance.com

 
 
