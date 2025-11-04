|
|Hockey sur glace - Hockey en France
|VALIDATIONS (6) : Second Résulats des appels
|SUITE et presque FIN ! La commission fédérale d’appel s’est réunie le 13 août 2025 afin d’examiner les dossiers des clubs de Division 1 et Division 2 refusés en première instance par la CNSCG.
|Media Sports Loisirs - FFHG, Hockey Hebdo
La redaction /cs le 20/08/2025 à 17:37
Communiqué de la FFHG / COMMISSION FEDERALE du 13/08/2025
COMMUNIQUE DE LA FFHG
AMIENS
- Société : Déjà VALIDE
- Association : Déjà VALIDE
ANGERS
- Société : VALIDE
- Association : VALIDE avec mesures d’encadrement *
ANGLET
- Société : VALIDE avec mesures d’encadrement *
- Association : VALIDE
BORDEAUX
- Société : VALIDE
- Association : VALIDE
BRIANCON
- Société : VALIDE avec mesures d’encadrement *
- Association : VALIDE
CERGY-PONTOISE
- Société : VALIDE avec mesures d’encadrement à fixer par la CNSCG
- Association : VALIDE
CHAMONIX
- Société : Déjà VALIDE
- Association :Déjà VALIDE
GAP
- Société : VALIDE
- Association : VALIDE
GRENOBLE
- Société : VALIDE
- Association : VALIDE avec mesures d’encadrement *
MARSEILLE
- Société : VALIDE avec mesures d’encadrement
- Association : VALIDE
NICE
- Société : VALIDE
- Association : VALIDE
ROUEN
- Société : VALIDE
- Association : VALIDE
CAEN
CHAMBERY
- Association :Déjà VALIDE
- Société :Déjà VALIDE
CHOLET
DUNKERQUE
EPINAL
HCMP
LYON
MEUDON
MONT-BLANC
- Déjà VALIDE avec mesures d’encadrement *
MORZINE
- Déjà VALIDE avec mesures d’encadrement *
NANTES
- Société : Déjà VALIDE avec mesures d’encadrement *
- Association : Déjà VALIDE
NEUILLY sur MARNE
STRASBOURG
- Société : Déjà VALIDE
- Association : Déjà VALIDE
TOURS
VALENCIENNE
- Déjà VALIDE avec mesures d’encadrement *
Le club de Valenciennes a été sanctionné d’un retrait de 6 points avec sursis en raison du
non-respect des mesures d’encadrement.
Cette décision est susceptible d’appel.
VILLARD de LANS
- Déjà VALIDE avec mesures d’encadrement *
BREST
ANNECY
CHALONS en CHAMPAGNE
CLERMONT-FERRAND
COURBEVOIE
DAMMARIE
DIJON
- Association : Déjà VALIDE
- Société : Déjà VALIDE avec mesures d’encadrement *
Le club de Dijon a quant à lui été repêché en Division 2 par le Bureau directeur suite au refus d’engagement du club de Dammarie-lès-Lys par la CNSCG en Division 2.
EVRY-VIRY
PARIS - FRANCAIS VOLANTS
LA ROCHE SUR YON
LUXEMBOURG
MONTPELLIER
MULHOUSE
ORLEANS
(cette décision est susceptible d’un recours en conciliation devant le Comité National Olympique et Sportif Français)
Dans le cas contraire, c’est le club de Wasquehal qui évoluerait en Division 2.
REIMS
ROANNE
TOULOUSE - BLAGNAC
VALENCE
- Déjà VALIDE avec mesures d’encadrement *
MESURES D'ENCADREMENT
* Publication des extraits de décisions de mesures d’encadrement à venir sur
www.hockeyfrance.com
