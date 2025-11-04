Hockey sur glace - Hockey en France VALIDATIONS (6) : Second Résulats des appels SUITE et presque FIN ! La commission fédérale d’appel s’est réunie le 13 août 2025 afin d’examiner les dossiers des clubs de Division 1 et Division 2 refusés en première instance par la CNSCG. Media Sports Loisirs - FFHG, Hockey Hebdo La redaction /cs le 20/08/2025 à 17:37 Tweeter Communiqué de la FFHG / COMMISSION FEDERALE du 13/08/2025

COMMUNIQUE DE LA FFHG



AMIENS Société : Déjà VALIDE

Association : D éjà VALIDE

ANGERS Société : VALIDE

Association : VALIDE avec mesures d’encadrement *

ANGLET Société : VALIDE avec mesures d’encadrement *

Association : VALIDE

BORDEAUX Société : VALIDE

Association : VALIDE

BRIANCON Société : VALIDE avec mesures d’encadrement *

Association : VALIDE

CERGY-PONTOISE Société : VALIDE avec mesures d’encadrement à fixer par la CNSCG

Association : VALIDE

CHAMONIX Société : Déjà VALIDE

Association :Déjà VALIDE

GAP Société : VALIDE

Association : VALIDE

GRENOBLE Société : VALIDE

Association : VALIDE avec mesures d’encadrement *

MARSEILLE Société : VALIDE avec mesures d’encadrement

Association : VALIDE

NICE Société : VALIDE

Association : VALIDE ROUEN Société : VALIDE

Association : VALIDE



CAEN Déjà VALIDE CHAMBERY Association : Déjà VALIDE

Société :Déjà VALIDE CHOLET Déjà VALIDE DUNKERQUE VALIDE EPINAL Déjà VALIDE HCMP VALIDE LYON Déjà VALIDE MEUDON Déjà VALIDE MONT-BLANC Déjà VALIDE avec mesures d’encadrement * MORZINE Déjà VALIDE avec mesures d’encadrement * NANTES Société : Déjà VALIDE avec mesures d’encadrement *

Association : Déjà VALIDE NEUILLY sur MARNE Déjà VALIDE STRASBOURG Société : Déjà VALIDE

Association : Déjà VALIDE TOURS Déjà VALIDE VALENCIENNE Déjà VALIDE avec mesures d’encadrement * Le club de Valenciennes a été sanctionné d’un retrait de 6 points avec sursis en raison du

non-respect des mesures d’encadrement.

Cette décision est susceptible d’appel.

VILLARD de LANS Déjà VALIDE avec mesures d’encadrement *



BREST Association : Déjà VALIDE

Société : Déjà VALIDE avec mesures d’encadrement * ANNECY Déjà VALIDE CHALONS en CHAMPAGNE Déjà VALIDE CLERMONT-FERRAND Déjà VALIDE COURBEVOIE Déjà VALIDE DAMMARIE Refus d’engagement du club (Communiqué du club) DIJON Le club de Dijon a quant à lui été repêché en Division 2 par le Bureau directeur suite au refus d’engagement du club de Dammarie-lès-Lys par la CNSCG en Division 2.

EVRY-VIRY Déjà VALIDE PARIS - FRANCAIS VOLANTS VALIDE LA ROCHE SUR YON VALIDE LUXEMBOURG Déjà VALIDE MONTPELLIER Déjà VALIDE MULHOUSE Déjà VALIDE ORLEANS APPEL REFUSE (cette décision est susceptible d’un recours en conciliation devant le Comité National Olympique et Sportif Français) Dans le cas contraire, c’est le club de Wasquehal qui évoluerait en Division 2 .

REIMS VALIDE ROANNE Déjà VALIDE avec mesures d’encadrement * TOULOUSE - BLAGNAC Déjà VALIDE VALENCE Déjà VALIDE

MESURES D'ENCADREMENT



* Publication des extraits de décisions de mesures d’encadrement à venir sur

www.hockeyfrance.com



